查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电 ·入世关税减让表修正案获批 ·李小鹏任交通运输部部长 ·新能源汽车补贴门槛将提高 ·练好内功抓党建 ·延时服务保民生 ·全国各地纪念抗战胜利71周年 ·促进构建现代战略投送体系 ·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及 ·业务大比武提素质 ·税收执法全记录 ·“服务”改写制造业传统定义 ·暖心的“预约服务” ·依托大数据提高准确率 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致 · 入世关税减让表修正案获批 · 李小鹏任交通运输部部长 · 新能源汽车补贴门槛将提高 · 练好内功抓党建 · 延时服务保民生 · 全国各地纪念抗战胜利71周年 · 促进构建现代战略投送体系 · 图文：服务型制造让“私人定制” · 业务大比武提素质 · 税收执法全记录 · “服务”改写制造业传统定义 · 暖心的“预约服务” · 依托大数据提高准确率 5 时事 2016.9.4 星期日 入世关税减让表修正案获批 201项信息技术产品将逐步取消关税 湖北日报讯 据新华社电 十二届全国人大常委会第二十二次会议3日审议批准了《中华人民共和国加入世界贸易组织关税减让表修正案》。据此，我国将于近期开始对从世界贸易组织成员进口的201项信息技术产品逐步降低并最终取消关税。

这些产品包括信息通信产品、半导体及其生产设备、视听产品、医疗器械、仪器仪表等，其中大多数产品的进口关税将通过3年或5年降为零，少量产品的进口关税将通过7年降为零。在审议过程中，国务院关税税则委员会主任、财政部部长楼继伟对修正案的基本情况、主要内容等进行了说明。

2015年12月16日，包括我国在内的24个参加方联合发表了《关于扩大信息技术产品贸易的部长宣言》，明确各参加方将在完成国内审批后，按照最惠国待遇原则，对世界贸易组织成员逐步取消201项信息技术产品的进口关税。这是世界贸易组织近二十年来取得的首个重大关税减让成果，所涵盖产品的每年全球贸易额约为1.3万亿美元。





