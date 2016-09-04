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第5版 时事
·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电
·入世关税减让表修正案获批
·李小鹏任交通运输部部长
·新能源汽车补贴门槛将提高
·练好内功抓党建
·延时服务保民生
·全国各地纪念抗战胜利71周年
·促进构建现代战略投送体系
·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及
·业务大比武提素质
·税收执法全记录
·“服务”改写制造业传统定义
·暖心的“预约服务”
·依托大数据提高准确率
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习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致
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入世关税减让表修正案获批
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李小鹏任交通运输部部长
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新能源汽车补贴门槛将提高
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练好内功抓党建
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延时服务保民生
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全国各地纪念抗战胜利71周年
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促进构建现代战略投送体系
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图文：服务型制造让“私人定制”
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业务大比武提素质
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税收执法全记录
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“服务”改写制造业传统定义
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暖心的“预约服务”
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依托大数据提高准确率
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时事
2016.9.4 星期日
入世关税减让表修正案获批
201项信息技术产品将逐步取消关税
湖北日报讯 据新华社电 十二届全国人大常委会第二十二次会议3日审议批准了《中华人民共和国加入世界贸易组织关税减让表修正案》。据此，我国将于近期开始对从世界贸易组织成员进口的201项信息技术产品逐步降低并最终取消关税。
这些产品包括信息通信产品、半导体及其生产设备、视听产品、医疗器械、仪器仪表等，其中大多数产品的进口关税将通过3年或5年降为零，少量产品的进口关税将通过7年降为零。在审议过程中，国务院关税税则委员会主任、财政部部长楼继伟对修正案的基本情况、主要内容等进行了说明。
2015年12月16日，包括我国在内的24个参加方联合发表了《关于扩大信息技术产品贸易的部长宣言》，明确各参加方将在完成国内审批后，按照最惠国待遇原则，对世界贸易组织成员逐步取消201项信息技术产品的进口关税。这是世界贸易组织近二十年来取得的首个重大关税减让成果，所涵盖产品的每年全球贸易额约为1.3万亿美元。