习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电入世关税减让表修正案获批李小鹏任交通运输部部长新能源汽车补贴门槛将提高练好内功抓党建延时服务保民生全国各地纪念抗战胜利71周年促进构建现代战略投送体系图文：服务型制造让“私人定制”触手可及业务大比武提素质税收执法全记录“服务”改写制造业传统定义暖心的“预约服务”依托大数据提高准确率
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 第5版 时事
·习近平就乌兹别克斯坦总统病逝致唁电
·入世关税减让表修正案获批
·李小鹏任交通运输部部长
·新能源汽车补贴门槛将提高
·练好内功抓党建
·延时服务保民生
·全国各地纪念抗战胜利71周年
·促进构建现代战略投送体系
·图文：服务型制造让“私人定制”触手可及
·业务大比武提素质
·税收执法全记录
·“服务”改写制造业传统定义
·暖心的“预约服务”
·依托大数据提高准确率
湖北日报电子版
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5 时事 2016.9.4 星期日
入世关税减让表修正案获批
201项信息技术产品将逐步取消关税
    湖北日报讯 据新华社电 十二届全国人大常委会第二十二次会议3日审议批准了《中华人民共和国加入世界贸易组织关税减让表修正案》。据此，我国将于近期开始对从世界贸易组织成员进口的201项信息技术产品逐步降低并最终取消关税。
    这些产品包括信息通信产品、半导体及其生产设备、视听产品、医疗器械、仪器仪表等，其中大多数产品的进口关税将通过3年或5年降为零，少量产品的进口关税将通过7年降为零。在审议过程中，国务院关税税则委员会主任、财政部部长楼继伟对修正案的基本情况、主要内容等进行了说明。
    2015年12月16日，包括我国在内的24个参加方联合发表了《关于扩大信息技术产品贸易的部长宣言》，明确各参加方将在完成国内审批后，按照最惠国待遇原则，对世界贸易组织成员逐步取消201项信息技术产品的进口关税。这是世界贸易组织近二十年来取得的首个重大关税减让成果，所涵盖产品的每年全球贸易额约为1.3万亿美元。


   
　