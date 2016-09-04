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中国国家主席习近平与国务院总理李克强3日就卡里莫夫逝世分别向乌最高会议参议院主席尤尔达舍夫和乌总理米尔济约耶夫致唁电。

习近平在唁电中表示，卡里莫夫总统是乌兹别克斯坦共和国的缔造者，为乌兹别克斯坦赢得民族独立、实现国家发展繁荣作出历史性贡献。卡里莫夫总统长期坚定致力于中乌友好合作事业，为推动两国全面战略伙伴关系发展、增进两国人民传统友谊付出心血和努力。卡里莫夫总统的不幸逝世，不仅是乌兹别克斯坦人民的巨大损失，也使中国人民失去了一位真诚的朋友。

乌兹别克斯坦官方最早于8月28日透露卡里莫夫住院治疗。8月29日，卡里莫夫次女劳拉·卡里莫娃-提利亚耶娃在社交网站上发布消息说，卡里莫夫8月27日上午因脑溢血住院，住进重症监护室。

乌官方消息证实，根据卡里莫夫本人的遗嘱，乌兹别克斯坦将于3日在撒马尔罕为其举行国葬。

应乌兹别克斯坦方面邀请，中国国家主席习近平特使、国务院副总理张高丽于3日出席卡里莫夫总统葬礼。

卡里莫夫曾多次访华，并于2001年、2006年和2012年来华出席上海合作组织峰会，2008年来华出席北京奥运会开幕式，2014年来华出席亚信峰会，2015年9月来华出席中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动。





