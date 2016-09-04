查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 聚焦G20 ·图文：为全球增长新蓝图贡献中国“良方” ·打开中国发展的三大问号 ·中美率先批准气候变化《巴黎协定》 ·习近平会见奥巴马等政要 ·图文：三军仪仗队英姿飒爽 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 图文：为全球增长新蓝图贡献中国 · 打开中国发展的三大问号 · 中美率先批准气候变化《巴黎协定 · 习近平会见奥巴马等政要 · 图文：三军仪仗队英姿飒爽 4 聚焦G20 2016.9.4 星期日 习近平和奥巴马潘基文共同出席批准文书交存仪式 中美率先批准气候变化《巴黎协定》 湖北日报讯 国家主席习近平3日同美国总统奥巴马、联合国秘书长潘基文在杭州共同出席气候变化《巴黎协定》批准文书交存仪式。

下午5时30分许，仪式开始。习近平和奥巴马先后向潘基文交存中国和美国气候变化《巴黎协定》批准文书。习近平随后致辞。

习近平指出，气候变化关乎人民福祉和人类未来。《巴黎协定》为2020年后的全球合作应对气候变化明确了方向，标志着合作共赢、公正合理的全球气候治理体系正在形成。中国为应对气候变化作出了重要贡献。中国倡议二十国集团发表了首份气候变化问题主席声明，率先签署了《巴黎协定》。中国向联合国交存批准文书是中国政府作出的新的庄严承诺。

习近平强调，中国是最大的发展中国家，美国是最大的发达国家，两国在气候变化领域开展了卓有成效的对话和合作。两国共同交存参加《巴黎协定》法律文书，展示了共同应对全球性问题的雄心和决心。国际社会应该以落实《巴黎协定》为契机，加倍努力，不断加强和完善全球治理体系，创新应对气候变化路径，推动《巴黎协定》早日生效和全面落实。我们要坚持共同但有区别的责任原则、公平原则、各自能力原则，按照巴黎大会授权，稳步推进后续谈判，有效应对气候变化挑战。发达国家要履行承诺，提供资金技术支持，增强发展中国家应对气候变化能力。

奥巴马在致辞中表示，应对气候变化问题需要国际社会共同努力。美中两国为推动国际合作、促成《巴黎协定》共同发挥了重要作用。今天，美中作为两个最大经济体和最大排放国，同时批准和接受《巴黎协定》具有历史性意义。美方愿同中方继续密切合作，为建造一个更加安全和繁荣的世界而努力。

潘基文在致辞中表示，中美率先批准《巴黎协定》，将极大推动该协定于今年内生效。联合国高度赞赏中美两国在应对气候变化挑战方面发挥的领导作用。《巴黎协定》于2015年12月12日在气候变化巴黎大会上通过。2016年4月22日，中美同时签署《巴黎协定》。





