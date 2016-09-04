查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 聚焦G20 ·图文：为全球增长新蓝图贡献中国“良方” ·打开中国发展的三大问号 ·中美率先批准气候变化《巴黎协定》 ·习近平会见奥巴马等政要 ·图文：三军仪仗队英姿飒爽 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 图文：为全球增长新蓝图贡献中国 · 打开中国发展的三大问号 · 中美率先批准气候变化《巴黎协定 · 习近平会见奥巴马等政要 · 图文：三军仪仗队英姿飒爽 4 聚焦G20 2016.9.4 星期日 打开中国发展的三大问号 湖北日报讯 “很多人都关心，中国经济能否实现持续稳定增长？中国能否把改革开放推进下去？中国能否避免陷入‘中等收入陷阱’？”

——3日下午，国家主席习近平在二十国集团工商峰会开幕式上发表主旨演讲时，归纳了国际社会对中国经济走向的关注。

事实上，自国际金融危机爆发以来，国际社会对中国经济始终存在这三大问号。

行胜于言，中国正不断用实际行动对这些问题作出回答。打开这些问号，一个发展前景越来越好并对世界经济持续作出贡献的中国正向人们走来。



中国经济具备保持平稳较快发展的基础和潜力



1日发布的8月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，比上月上升0.5个百分点，重回临界点之上。

今年以来，在全球经济复苏疲弱、外需市场持续低迷的形势下，中国经济基本面持续向好的态势没有改变。作为世界第二大经济体，中国依然用巨大的体量和良好表现起到世界经济稳定器的作用。

从稳定和完善宏观经济政策到加强供给侧结构性改革，从深挖国内需求潜力到开拓发展更大空间，从推进新一轮高水平对外开放到着力实现合作共赢……经济保持平稳较快发展的背后，展现的正是中国决策者驾驭经济大局的战略思维。

习近平主席在主旨演讲中指出，我们有信心、有能力保持经济中高速增长，继续在实现自身发展的同时为世界带来更多发展机遇。

推动经济转型是其中的重要体现。国际投资银行高盛集团近期发布的一份市场报告指出，从出口商品种类的变化可以看出，中国在全球经济价值链中的地位显示出升级趋势，正在从以低利润、劳动密集型产品为主要的出口产品组成，向较高附加值商品的组成过渡。



中国将坚定不移推进改革开拓更好发展前景



完善产权保护制度依法保护产权，创新政府配置资源方式，进一步推广深化医药卫生体制改革经验，在部分省份开展生态环境损害赔偿制度改革试点……8月30日召开的中央全面深化改革领导小组第二十七次会议上，又通过了14项事关改革的文件。

而这样的会议几乎每个月都要召开一次。全面深化改革逐渐进入施工高峰期，正在按照既定的时间表、路线图向纵深推进。

从党的十八大提出深化改革开放到十八届三中全会对全面深化改革作出总体部署，从全面深化改革开局之年的强势起步到关键之年的协同进击，改革呈现出全面发力、多点突破、蹄疾步稳的良好态势。

习近平主席在主旨演讲中强调，中国改革的方向已经明确、不会动摇；中国改革的步伐将坚定向前、不会放慢。



中国已经具备跨越“中等收入陷阱”的基本条件



作为世界上最大的中等收入国家，跨越“中等收入陷阱”是中国发展过程中必须迈过的一道坎。

从发展阶段和发展条件分析，中国现在达到的发展水平远高于当年拉美国家落入“中等收入陷阱”时的发展水平；从收入水平看，按照世界银行的统计数据，不少人已经迈入上中等收入水平，整体看，属于“脑袋已经进入上中等，身子还在中等水平”。

更重要的是，中国一直借鉴正反两方面经验和教训，在发展路径和政策选择上力避滑入“陷阱”。“中国正在采取各方面措施，使经济能够实现由数量追赶向质量追赶的平稳转型。这一深刻转型，将使中国跨越中等收入阶段，进入高收入社会。”中国发展研究基金会副理事长刘世锦说。

作为发展中大国，在跻身高收入经济体行列和迈向中等发达国家的道路上，中国会迎来不少挑战，但只要牢牢把住发展这个根本要务，坚定不移走中国道路，就一定能够跨越中等收入陷阱，实现全面小康和伟大复兴的目标。





