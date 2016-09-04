查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 聚焦G20 ·图文：为全球增长新蓝图贡献中国“良方” ·打开中国发展的三大问号 ·中美率先批准气候变化《巴黎协定》 ·习近平会见奥巴马等政要 ·图文：三军仪仗队英姿飒爽 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 图文：为全球增长新蓝图贡献中国 · 打开中国发展的三大问号 · 中美率先批准气候变化《巴黎协定 · 习近平会见奥巴马等政要 · 图文：三军仪仗队英姿飒爽 4 聚焦G20 2016.9.4 星期日 图文：为全球增长新蓝图贡献中国“良方” ——解读习近平主席二十国集团工商峰会开幕式演讲 湖北日报讯 钱塘江畔，潮汐涌动。800多名全球工商界精英聚首杭州，为世界经济巨轮寻找新航向。

3日下午，2016年二十国集团工商峰会开幕，中国国家主席习近平出席并发表主旨演讲。此刻，世界的目光投向中国。

习近平主席在演讲中向世界描绘了站上新起点的中国经济，也为擘画全球经济增长新蓝图开出中国“良方”——在创新中开辟增长源泉，在开放中拓展发展空间，在联动中凝聚互动合力，在包容发展中夯实共赢基础。



新起点上的中国发展提振全球信心



从新中国成立之初的百废待兴，到改革开放时期的奋力赶超，再到走向世界舞台的中央——习近平主席演讲开篇向世界展示了中国改革开放的伟大进程。

世界第二大经济体、最大货物贸易国、第三大对外直接投资国，人均国内生产总值接近8000美元……正在改写世界经济版图的中国，牵引着世界的关注。

新常态下的中国经济，能否实现持续稳定增长?中国能否把改革开放推进下去?中国能否避免陷入“中等收入陷阱”?世界期待中国的答案。“我们有信心、有能力保持经济中高速增长，继续在实现自身发展的同时为世界带来更多发展机遇。”习近平主席的讲话，赢得在场中外嘉宾的热烈掌声。

行胜于言。中国正用实际行动回应世界关切。“今天的中国，已经站在新的历史起点上。”习近平主席的演讲明确了中国经济发展的新路径:

——在新的起点上，我们将坚定不移全面深化改革，开拓更好发展前景。

——在新的起点上，我们将坚定不移实施创新驱动发展战略，释放更强增长动力。

——在新的起点上，我们将坚定不移推动绿色发展，谋求更佳质量效益。

——在新的起点上，我们将坚定不移推进公平共享，增进更多民众福祉。

——在新的起点上，我们将坚定不移扩大对外开放，实现更广互利共赢。

路径已经明确，落实才是关键。习近平主席的讲话表达出中国全面深化改革的决心和行动——“中国改革已经进入攻坚期和深水区，我们将以壮士断腕的勇气、凤凰涅槃的决心，敢于向积存多年的顽瘴痼疾开刀，敢于触及深层次利益关系和矛盾，把改革进行到底。”

从2016年开始，中国大力推进供给侧结构性改革，主动调节供求关系，要用5年时间再压减粗钢产能1亿至1.5亿吨，用3至5年时间再退出煤炭产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右——习近平主席给出中国去产能的时间表。

新理念、新行动绘就中国经济发展新图景——今年上半年，中国经济增长6.7%，最终消费支出对国内生产总值的贡献率达到73.4%，第三产业增加值占到国内生产总值的54.1%，城镇新增就业717万人……中国经济呈现的活力、定力令世界惊叹。



“中国方案”回应国际社会高度期待



“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”——作为2016年G20主席国，中国提出的G20杭州峰会主题，为世界经济指明了破解增长之困的路径。

面对国际社会的期待，习近平主席开出了“中国药方”:

——建设创新型世界经济，开辟增长源泉。

中国将创新增长方式列为G20杭州峰会重要议题，推动制定《二十国集团创新增长蓝图》，这是二十国集团首次围绕创新采取行动。“创新是从根本上打开增长之锁的钥匙。以互联网为核心的新一轮科技和产业革命蓄势待发，人工智能、虚拟现实等新技术日新月异，虚拟经济与实体经济的结合，将给人们的生产方式和生活方式带来革命性变化。”习近平主席的讲话引发会场工商界代表们的共鸣。

——建设开放型世界经济，拓展发展空间。

为重振世界经济两大发展引擎，中国把贸易和投资摆上G20杭州峰会重要议程。“世界经济发展的历史证明，开放带来进步，封闭导致落后。重回以邻为壑的老路，不仅无法摆脱自身危机和衰退，而且会收窄世界经济共同空间，导致‘双输’局面。”面对贸易保护主义抬头风险，习近平主席发出警示。“我们需要在开放市场方面做出努力，提振贸易和投资引擎需要公平和透明的机制，需要全球共同努力。”出席峰会的中国美国商会主席吉莫曼说。

——建设联动型世界经济，凝聚互动合力。“在经济全球化时代，各国发展环环相扣，一荣俱荣，一损俱损。没有哪一个国家可以独善其身，协调合作是必然选择。”习近平主席的话道出了全球各经济体寻求联动发展的心声。“习近平主席在讲话中提出全球要夯实基础设施的联动，将有助于拓宽世界经济的发展新空间。”亚洲基础设施投资银行(亚投行)行长金立群说，中国发起全球基础设施互联互通联盟倡议，推动多边开发银行发表联合愿景声明，为亚投行的未来发展提供重要指引。

——建设包容性世界经济，夯实共赢基础。

消除贫困和饥饿，推动包容和可持续发展，不仅是国际社会的道义责任，也将为世界经济释放出不可估量的有效需求。据统计，目前世界基尼系数已达0.7左右，超过了公认的0.6“危险线”。

首次把发展问题置于全球宏观政策框架核心位置，首次就落实2030年可持续发展议程制定行动计划，首次就支持非洲国家和最不发达国家工业化开展合作……习近平主席演讲中的这些“首次”，折射出中国推进G20为全球包容性发展所做的贡献。“中国为世界经济开出的‘药方’，和G20杭州峰会的主题互动贯通，并在今年中国和二十国集团成员共同努力推动的一系列峰会文件中得到充分体现。”中国现代国际关系研究院研究员陈凤英表示，G20杭州峰会承载全世界的期望，不仅要为世界经济巨轮指明航向，更要将发展成果惠及全世界人民。



四大“格局”为完善全球经济治理指明方向



如果说促进增长是G20的一项重要使命，那么完善全球经济治理则是其重要职责。

一个行动胜过一打纲领。如何构建全球经济治理的新格局?习近平主席在演讲中明确了四个重点:

——共同构建公正高效的全球金融治理格局，维护世界经济稳定大局;

——共同构建开放透明的全球贸易和投资治理格局，巩固多边贸易体制，释放全球经贸投资合作潜力;

——共同构建绿色低碳的全球能源治理格局，推动全球绿色发展合作;

——共同构建包容联动的全球发展治理格局，以落实联合国2030年可持续发展议程为目标，共同增进全人类福祉。

陈凤英表示，习近平主席提出的共同构建“四个格局”的倡议，反映了全球经济治理进程中面临的主要问题，为二十国集团进一步推动完善全球经济治理指明了方向。

——小智治事，大智治制。完善全球经济治理，需要与时俱进、因时而变。

重启沉寂多年的国际金融架构工作组、建议G20继续推进IMF份额和治理改革……中国正用实际行动推动全球经济治理进程，呼吁增加新兴经济体和发展中国家的话语权和代表性。“全球经济治理应该以平等为基础，更好反映世界经济格局新现实，增加新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，确保各国在国际经济合作中权利平等、机会平等、规则平等。”习近平主席说。

——一花独放不是春，百花齐放春满园。完善全球治理体系，需要秉持共商、共建、共享的理念。

习近平主席说，“全球经济治理应该以共享为目标，提倡所有人参与，所有人受益，不搞一家独大或者赢者通吃，而是寻求利益共享，实现共赢目标。”

邀请历史上最多的发展中国家与会，同七十七国集团、非洲国家、最不发达国家、内陆国和小岛国等广泛对话……中国作为发展中国家主办G20峰会，广纳良言，充分听取和照顾到广大发展中国家的诉求。

韩国世宗研究所中国研究中心所长李泰桓认为，与此前相比，G20杭州峰会更多反映了发展中国家的立场，从而将持续构筑针对发展的全球治理。

——和衷共济、和合共生。全球经济治理应该以合作为动力，全球性挑战需要全球性应对。

面对中国快速发展，外界有惊叹，更有期待。“我们奉行独立自主的和平外交政策，坚持对外开放的基本国策，敞开大门搞建设”“中国坚定不移走和平发展道路。国强必霸的逻辑不适用，穷兵黩武的道路走不通”“我们将继续履行好国际义务，始终做世界和平的建设者和维护者”……这是中国对世界作出的郑重承诺，也是基于自身发展历程作出的经验总结。

习近平主席说，在经济全球化的今天，没有与世隔绝的孤岛。同为地球村居民，我们要树立人类命运共同体意识。伙伴精神是二十国集团最宝贵的财富，也是各国共同应对全球性挑战的选择。

从华盛顿到圣彼得堡，从安塔利亚到杭州，二十国集团一路走来，凝聚着各成员同舟共济的伙伴精神。“弄潮儿向涛头立。手把红旗旗不湿。”G20杭州峰会的大幕就要开启，人们相信，这一具有鲜明“中国印记”的盛会，将引领世界经济巨轮穿越迷雾驶向光明的新航程。





