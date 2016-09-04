查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 聚焦G20 ·图文：中国发展新起点 全球增长新蓝图 ·勇做世界经济弄潮儿 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 图文：中国发展新起点 全球增长 · 勇做世界经济弄潮儿 3 聚焦G20 2016.9.4 星期日 人民日报就习近平B20峰会主旨演讲发表评论员文章 勇做世界经济弄潮儿 湖北日报讯 在世界经济深度调整的关键时期，在全球治理体制变革的历史关口，二十国集团领导人第十一次峰会在中国杭州拉开帷幕。人们期盼本次会议为世界经济把好脉、开好方，人们也期待主席国提出中国方案、提供中国智慧。“期待着二十国集团勇做世界经济的弄潮儿”，习近平主席在二十国集团工商峰会(B20峰会)开幕式上的主旨演讲，用“四个进程”“五个新的起点”向世界介绍中国发展的过去和未来，用“四个建设”“三个共同”为全球经济开出综合施治的药方。习近平主席的主旨演讲，彰显了发展中大国的责任和担当，提振了全球经济增长的信心和勇气。

今天，面对世界经济的复杂形势和风险挑战，人们把更多目光投向世界第二大经济体中国。中国经济能否实现持续稳定增长？中国能否把改革开放推进下去？中国能否避免陷入“中等收入陷阱”？习近平主席的主旨演讲，以“五个新的起点”有力地回答了这三个问题。今年上半年，中国经济增长6.7%，并在诸多方面交出漂亮答卷。成绩的背后，是中国创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，是中国坚定不移全面深化改革、开拓更好发展前景的新起点，是中国坚定不移实施创新驱动发展战略、释放更强增长动力的新起点，是中国坚定不移推动绿色发展、谋求更佳质量效益的新起点，是中国坚定不移推进公平共享、增进更多民众福祉的新起点，是中国坚定不移扩大对外开放、实现更广互利共赢的新起点。

面对世界经济这条大河迟滞有余、灵动不足的现状，如何真正让世界经济之水活起来？建设创新型世界经济，开辟增长源泉；建设开放型世界经济，拓展发展空间；建设联动型世界经济，凝聚互动合力；建设包容型世界经济，夯实共赢基础。习近平主席提出的四个建设目标，是对杭州峰会主题“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”的深刻阐释，既直面现实挑战，又富有前瞻性，从源与流、路径和方向等方面，回应了促进世界经济增长的中心任务，提供了治标更治本的长远之策，同时也向国际社会传递了明确的信号：二十国集团不仅属于二十个成员，也属于全世界。

一个行动胜过一打纲领。推动二十国集团从短期政策向中长期政策转型，从危机应对向长效治理机制转型，巩固其作为全球经济治理重要平台的地位，关键在于坚定信念、立即行动。习近平主席在主旨演讲中提出，共同维护和平稳定的发展环境，树立共同、综合、合作、可持续的新安全观；共同构建合作共赢的新型国际关系，打造利益共同体和命运共同体；共同完善全球经济治理，构建以开放为导向、以合作为动力、以共享为目标的全球经济治理新格局。

未来两天，在钱塘江边、西湖之畔，擘画全球经济增长的新蓝图，推动杭州峰会取得丰硕成果，我们必将激荡起发展、繁荣、进步的大潮，推动世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路。

(据新华社3日电 载4日《人民日报》)





