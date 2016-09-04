查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·“云脑”时代，我们如何创新 ·图文：让大武汉彻底“沸腾”起来 ·图文：念好“山海经”，修“定功” ·让中国标准走向世界 ·社会治理要从“独唱”变“合唱” ·“中泰文化旅游友好行”车队来汉 ·阳新498人上交违纪资金 ·三条短信的故事 ·燃烧生命，为中国军舰加油 ·以新的发展理念引领新的发展实践 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · “云脑”时代，我们如何创新 · 图文：让大武汉彻底“沸腾”起来 · 图文：念好“山海经”，修“定功 · 让中国标准走向世界 · 社会治理要从“独唱”变“合唱” · “中泰文化旅游友好行”车队来汉 · 阳新498人上交违纪资金 · 三条短信的故事 · 燃烧生命，为中国军舰加油 · 以新的发展理念引领新的发展实践 2 时政要闻 2016.9.4 星期日 以新的发展理念引领新的发展实践 湖北日报讯 本报评论员



“理者，物之固然，事之所以然也。”发展理念是发展行动的先导，是管全局、管根本、管方向、管长远的东西，是发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现。全面建成小康社会，从根本上说是发展问题。发展理念是否正确，从根本上决定着发展的成效乃至成败。

发展是一个不断变化的进程。发展理念必须随着发展环境、发展条件的变化而不断创新。正是在深刻总结国内外经验教训，深刻分析国内外发展大势的基础上，党的十八届五中全会确立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，集中反映了我们党对经济社会发展规律认识的深化，是关系我国发展全局的一场深刻变革。此次东湖大讲坛聚焦“贯彻落实五大发展理念 率先全面建成小康社会”的主题，正是为了推动广大党员干部在认识上更加到位、行动上更加自觉、工作上更加有为，把五大发展理念贯彻落实到率先全面建成小康社会的发展实践中去，既成为思想层面的方向引领，更成为行动层面的工作指针。

前行之路从无坦途。“十三五”是我国全面建成小康社会、实现第一个百年目标的决胜时期，也是湖北“建成支点、走在前列”的关键时期。抢占科学发展的高地，必须在先进理念的引领上先人一步。

外部环境严峻复杂，靠什么战胜前进路上的困难和挑战？区域发展百舸争流，靠什么从“量”的第一方阵向“质”的第一梯队奋进？经济发展进入新常态，靠什么厚植发展优势，激活发展新动能？用五大发展理念引领和指导发展实践，才能不断破解发展难题，增强发展动力，开拓发展境界，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展，实现从“弯道超越”到“换道超越”。“弄潮儿向涛头立，手把红旗旗不湿”，习近平主席昨日在二十国集团工商峰会上的主旨演讲，赞叹和期待勇于中流击水、敢为天下先的弄潮儿。历史从不等待一切犹豫者、观望者、懈怠者、软弱者。率先在中部地区全面建成小康社会，是当代荆楚儿女的历史使命和责任担当。以新思路寻找新动力、以新理念引领新行动，站在更高起点的湖北，就一定能在“十三五”的征程写下更加恢宏的历史答卷。





