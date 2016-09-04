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1日，中央军委给海军工程大学舰船工程系教授董文才追记一等功，海军副政委丁海春专程来汉，向董文才的家属颁发了一等功奖章、证书。（本报2日1版报道）

一位军校教授，为何能获得中央军委追记一等功?

今年1月4日，年仅48岁的董文才不幸因病离世后，他的同事、学生陆续向记者讲述了有关他的故事。



抛开“死亡通牒”，向天再借15年



2013年10月25日，董文才被查出患有肺腺癌晚期，被告知“最多还有4个月”，一纸诊断让亲人和同事都懵了。

董文才彻夜无眠，他担心的是工作：15天前主持的重大项目“新型快速作战平台”的演示刚完成，成果转化亟待启动；具有国际领先水平的“高速艇气层减阻技术”研究，相关专著急需出版；9名在读研究生还需要指导……

“每一件事都耽搁不起，我不能就此止步！”次日一早，他走进办公室，把“死亡通牒”抛在一边，平静地写下“向天再借15年”。一边积极治疗，一边争分夺秒工作。

此后两年多，医院先后3次下达病危通知书。可他从未放弃，一次次与死神擦肩而过。

2015年10月，在“新型深V船降阻节能技术研究”项目答辩现场，董文才拖着虚弱的病体，坚持亲自上台答辩。

面对权威专家的发问，董文才思路清晰，回答准确到位，答辩成绩名列前茅。

舰船工程系主任王威说：“这个项目倾注了他多年的心血，拦是拦不住的。”



3个月攻关，摘得军队科技进步一等奖



1989年，董文才报考海军工程大学硕士研究生时，曾许愿献身军队科研事业。5年后，董文才相继承担了中船重工集团某研究所、总装车船装备论证试验研究所委托的10多项深V船型水动力性能研究课题。

2010年，董文才带领科研团队向具有探索性的科研课题进军，他们提出了一种既可以在水面高速航行又可以在水下潜航、并且能够在水面-水下之间快速变换的新概念船型。“水面船和潜艇的设计简直是天壤之别，这怎么可能？”在项目讨论会上，这一设想受到几乎所有专家的质疑。

董文才悉心听取并记录着每个疑问，一步步从力学基本原理出发，逐条论证新船型的可行性。在项目终审答辩中，该项目最终申报成功。

某新型舰艇完成方案设计，但航速达不到研制目标，如果不降低标准，将直接影响舰艇按期列装。面对难题，董文才主动请缨：“这个任务，我能完成。”

他一头扎进实验室，带领团队夜以继日地攻关。短短3个月，硬是啃下了这块“硬骨头”，他们提出的方案被应用到新型护卫舰上，成功解决了该型舰航速不达标的难题，为其列装赢得了宝贵时间。该项目也获得2015年军队科技进步一等奖。



手上插着导管，仍坚持指导学生



2005年底，新华社发布消息：海工大博士董文才主持的高速艇气层减阻理论研究取得突破，采用气泡技术的高速艇，阻力减少25％，实艇时速可望突破100公里。

董文才的研究，得益于著名船舶结构力学专家郭日修教授的指导。博士毕业后，董文才像导师一样，倾心育人，培养了27名博士、硕士研究生。

董文才的弟子许勇至今难忘6年前的那件事。2010年春节前，许勇将博士毕业论文初稿提交给导师。

春节后，他拿到被董文才批阅过的论文：80多页的论文，每页都是密密麻麻的批注，其中既有导师的推导和演算，也有修改建议，甚至连错别字都拎了出来。后来，这篇论文获得全军优秀博士论文。

2015年9月下旬，硕士研究生邓磊论文撰写遇到困难。董文才不顾病情恶化，让邓磊立刻赶到病房。“那天，导师的手上插着导管，一边咳嗽一边指导，断断续续讲了近一个小时。”邓磊含泪回忆。

每次住院，董文才都让护士在床前加一张书桌，把病房当教室。患病期间，他指导了2名博士、8名硕士撰写毕业论文。





