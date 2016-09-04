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第2版 时政要闻
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·图文：让大武汉彻底“沸腾”起来
·图文：念好“山海经”，修“定功”
·让中国标准走向世界
·社会治理要从“独唱”变“合唱”
·“中泰文化旅游友好行”车队来汉
·阳新498人上交违纪资金
·三条短信的故事
·燃烧生命，为中国军舰加油
·以新的发展理念引领新的发展实践
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图文：让大武汉彻底“沸腾”起来
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阳新498人上交违纪资金
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三条短信的故事
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燃烧生命，为中国军舰加油
·
以新的发展理念引领新的发展实践
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时政要闻
2016.9.4 星期日
三条短信的故事
湖北日报讯 记者 罗序文 通讯员 车荣华 黄淑珍
从去年带扶贫工作队进村以来，队长孔庆丰收到了三条匿名短信。
2015年10月17日，省供销社扶贫工作队进驻石首市桃花山镇白洋林村，孔庆丰收到第一条匿名短信：“想摆花架子，走过场，假扶贫，不如趁早回吧！”
今年4月12日，孔庆丰在调处一起饮水工程纠纷时收到第二条短信：“有人不理解正常，你别分心，思想工作我去做！”
5月17日，孔庆丰勘探公路线路时不慎扭伤脚之后收到第三条短信：“安心休养，不用着急工作，改天空着手来看你！”
三条短信，来自同一号码。从质疑到主动帮忙，再到暖心问候，对方心态的变化尽在字里行间。
与短信语气一同改变的，还有白洋林的村容村貌。白洋林村地处丘陵，交通闭塞，过去村民喝浑水，走泥巴路，电压低用不了电器，手机信号断断续续，村民们闹心得很。现在，修了水泥路，装了自来水，用上了安全电，连光纤也入户了，大伙特别高兴。
贫困户朱卫兵坦言，匿名短信是他发的。朱卫兵今年50岁，单身，前年患上糖尿病，高额医药费让他陷入贫困。扶贫队来了，他担心走过场，就发了短信。“群众有疑虑不怕，多办实事就行！”孔庆丰说，工作队花了半年时间，投入40万元实施安全饮水工程，投资45万元修建4公里便民旅游路，会同村里争取国家项目资金410万元完成电网改造和高产农田改造，投资300万元铺设通信电缆，改造渠道涵闸，加固病险水库。
工作队还指导贫困户发展稻虾、果木、土鸡三大产业，利用供销社网络渠道销售“白洋湖牌”湘莲、皱皮柑、李子、土鸡蛋等特产，其中仅李子就卖了4万多元。朱卫兵在工作队帮助下养了7亩小龙虾，还种了68株皱皮柑，一年收入过万元，看病吃药再也不愁。
白洋林村支书兰仲辉说，村里65家贫苦户，像朱卫兵有劳动能力的都有脱贫项目，没有劳动能力的8家五保户，村里计划为其修建“五保周转公寓”，免费集中供养。