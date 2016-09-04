查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·“云脑”时代，我们如何创新 ·图文：让大武汉彻底“沸腾”起来 ·图文：念好“山海经”，修“定功” ·让中国标准走向世界 ·社会治理要从“独唱”变“合唱” ·“中泰文化旅游友好行”车队来汉 ·阳新498人上交违纪资金 ·三条短信的故事 ·燃烧生命，为中国军舰加油 ·以新的发展理念引领新的发展实践 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · “云脑”时代，我们如何创新 · 图文：让大武汉彻底“沸腾”起来 · 图文：念好“山海经”，修“定功 · 让中国标准走向世界 · 社会治理要从“独唱”变“合唱” · “中泰文化旅游友好行”车队来汉 · 阳新498人上交违纪资金 · 三条短信的故事 · 燃烧生命，为中国军舰加油 · 以新的发展理念引领新的发展实践 2 时政要闻 2016.9.4 星期日 三条短信的故事 湖北日报讯 记者 罗序文 通讯员 车荣华 黄淑珍



从去年带扶贫工作队进村以来，队长孔庆丰收到了三条匿名短信。

2015年10月17日，省供销社扶贫工作队进驻石首市桃花山镇白洋林村，孔庆丰收到第一条匿名短信：“想摆花架子，走过场，假扶贫，不如趁早回吧！”

今年4月12日，孔庆丰在调处一起饮水工程纠纷时收到第二条短信：“有人不理解正常，你别分心，思想工作我去做！”

5月17日，孔庆丰勘探公路线路时不慎扭伤脚之后收到第三条短信：“安心休养，不用着急工作，改天空着手来看你！”

三条短信，来自同一号码。从质疑到主动帮忙，再到暖心问候，对方心态的变化尽在字里行间。

与短信语气一同改变的，还有白洋林的村容村貌。白洋林村地处丘陵，交通闭塞，过去村民喝浑水，走泥巴路，电压低用不了电器，手机信号断断续续，村民们闹心得很。现在，修了水泥路，装了自来水，用上了安全电，连光纤也入户了，大伙特别高兴。

贫困户朱卫兵坦言，匿名短信是他发的。朱卫兵今年50岁，单身，前年患上糖尿病，高额医药费让他陷入贫困。扶贫队来了，他担心走过场，就发了短信。“群众有疑虑不怕，多办实事就行！”孔庆丰说，工作队花了半年时间，投入40万元实施安全饮水工程，投资45万元修建4公里便民旅游路，会同村里争取国家项目资金410万元完成电网改造和高产农田改造，投资300万元铺设通信电缆，改造渠道涵闸，加固病险水库。

工作队还指导贫困户发展稻虾、果木、土鸡三大产业，利用供销社网络渠道销售“白洋湖牌”湘莲、皱皮柑、李子、土鸡蛋等特产，其中仅李子就卖了4万多元。朱卫兵在工作队帮助下养了7亩小龙虾，还种了68株皱皮柑，一年收入过万元，看病吃药再也不愁。

白洋林村支书兰仲辉说，村里65家贫苦户，像朱卫兵有劳动能力的都有脱贫项目，没有劳动能力的8家五保户，村里计划为其修建“五保周转公寓”，免费集中供养。





