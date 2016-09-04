查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·“云脑”时代，我们如何创新 ·图文：让大武汉彻底“沸腾”起来 ·图文：念好“山海经”，修“定功” ·让中国标准走向世界 ·社会治理要从“独唱”变“合唱” ·“中泰文化旅游友好行”车队来汉 ·阳新498人上交违纪资金 ·三条短信的故事 ·燃烧生命，为中国军舰加油 ·以新的发展理念引领新的发展实践 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · “云脑”时代，我们如何创新 · 图文：让大武汉彻底“沸腾”起来 · 图文：念好“山海经”，修“定功 · 让中国标准走向世界 · 社会治理要从“独唱”变“合唱” · “中泰文化旅游友好行”车队来汉 · 阳新498人上交违纪资金 · 三条短信的故事 · 燃烧生命，为中国军舰加油 · 以新的发展理念引领新的发展实践 2 时政要闻 2016.9.4 星期日 “大数据”监督形成强震慑 阳新498人上交违纪资金 湖北日报讯 （记者陶忠辉、通讯员骆名锋）“压在心里的石头终于放下了。”连日来，一批特殊的“交费”人员陆续走进阳新县纪委和19个镇场区纪委，主动退交违规领取的惠民资金。

运用大数据开展监督检查工作以来，阳新坚持县委担主责齐步走、数据比对稳步走、存疑问题整改正步走、多方督导核查快步走和以问责促监管健步走等“五步走”工作法，统筹各方力量，踩准时间节点，迈出稳健步法。县镇村三级层层组建工作专班，13家职能部门成立4个工作小组，开展数据大收集、大比对、大核查工作。截止目前，该县收集源数据和比对数据482.5万条，比对出存疑问题线索30152条，核查存疑问题线索22372条。

加快工作速度，压实主体责任，该县成立6个督导专班，以每周开展1至2轮督查的频率，对21家镇场区和单位高密度督导检查，督促真查真改真问责。目前，完成问题整改数12671个，查实违纪违规人员2183人，给予组织处理319人，党政纪律处分145人，移送司法机关1人。此外，13名党员干部在大数据监督检查工作中把关不严、履职不力被问责追责。

至目前，该县先后有498人主动到纪检部门交代问题，退还上缴违纪违规款169.4万元，共取消低保、农业补贴、保障房等各类不符合资格人员1317人。





