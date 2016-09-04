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第2版 时政要闻
·“云脑”时代，我们如何创新
·图文：让大武汉彻底“沸腾”起来
·图文：念好“山海经”，修“定功”
·让中国标准走向世界
·社会治理要从“独唱”变“合唱”
·“中泰文化旅游友好行”车队来汉
·阳新498人上交违纪资金
·三条短信的故事
·燃烧生命，为中国军舰加油
·以新的发展理念引领新的发展实践
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“云脑”时代，我们如何创新
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图文：让大武汉彻底“沸腾”起来
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图文：念好“山海经”，修“定功
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让中国标准走向世界
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社会治理要从“独唱”变“合唱”
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“中泰文化旅游友好行”车队来汉
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阳新498人上交违纪资金
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三条短信的故事
·
燃烧生命，为中国军舰加油
·
以新的发展理念引领新的发展实践
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时政要闻
2016.9.4 星期日
“大数据”监督形成强震慑
阳新498人上交违纪资金
湖北日报讯 （记者陶忠辉、通讯员骆名锋）“压在心里的石头终于放下了。”连日来，一批特殊的“交费”人员陆续走进阳新县纪委和19个镇场区纪委，主动退交违规领取的惠民资金。
运用大数据开展监督检查工作以来，阳新坚持县委担主责齐步走、数据比对稳步走、存疑问题整改正步走、多方督导核查快步走和以问责促监管健步走等“五步走”工作法，统筹各方力量，踩准时间节点，迈出稳健步法。县镇村三级层层组建工作专班，13家职能部门成立4个工作小组，开展数据大收集、大比对、大核查工作。截止目前，该县收集源数据和比对数据482.5万条，比对出存疑问题线索30152条，核查存疑问题线索22372条。
加快工作速度，压实主体责任，该县成立6个督导专班，以每周开展1至2轮督查的频率，对21家镇场区和单位高密度督导检查，督促真查真改真问责。目前，完成问题整改数12671个，查实违纪违规人员2183人，给予组织处理319人，党政纪律处分145人，移送司法机关1人。此外，13名党员干部在大数据监督检查工作中把关不严、履职不力被问责追责。
至目前，该县先后有498人主动到纪检部门交代问题，退还上缴违纪违规款169.4万元，共取消低保、农业补贴、保障房等各类不符合资格人员1317人。