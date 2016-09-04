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第2版 时政要闻
·“云脑”时代，我们如何创新
·图文：让大武汉彻底“沸腾”起来
·图文：念好“山海经”，修“定功”
·让中国标准走向世界
·社会治理要从“独唱”变“合唱”
·“中泰文化旅游友好行”车队来汉
·阳新498人上交违纪资金
·三条短信的故事
·燃烧生命，为中国军舰加油
·以新的发展理念引领新的发展实践
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“云脑”时代，我们如何创新
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图文：让大武汉彻底“沸腾”起来
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图文：念好“山海经”，修“定功
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让中国标准走向世界
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社会治理要从“独唱”变“合唱”
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“中泰文化旅游友好行”车队来汉
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阳新498人上交违纪资金
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三条短信的故事
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燃烧生命，为中国军舰加油
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以新的发展理念引领新的发展实践
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时政要闻
2016.9.4 星期日
“中泰文化旅游友好行”车队来汉
湖北日报讯 （记者别鸣、通讯员邢君成）8月31日至9月1日，“2016中泰文化旅游友好行”车队抵达武汉并开展交流活动，期间参观了黄鹤楼、东湖风景区、省博物馆并观看《编钟乐舞》演出。
本次活动由中国对外文化交流协会、泰国国家旅游局、泰中文化促进委员会、中国驻泰国大使馆共同主办。活动以草原丝绸之路城市鄂尔多斯为起点，海上丝绸之路重要节点城市泰国曼谷为终点，穿中国内蒙古、山西、河南、湖北、湖南、贵州、云南7个省区和泰国清迈、南奔、南邦、那空沙旺、呵叻、武里南、乌汶、四色菊、素林、那空那育、罗勇、春武里多府，活动全程38天，中泰两国境内各19天，沿途开展内容丰富、形式多样的文化旅游活动。