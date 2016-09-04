查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·“云脑”时代，我们如何创新 ·图文：让大武汉彻底“沸腾”起来 ·图文：念好“山海经”，修“定功” ·让中国标准走向世界 ·社会治理要从“独唱”变“合唱” ·“中泰文化旅游友好行”车队来汉 ·阳新498人上交违纪资金 ·三条短信的故事 ·燃烧生命，为中国军舰加油 ·以新的发展理念引领新的发展实践 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · “云脑”时代，我们如何创新 · 图文：让大武汉彻底“沸腾”起来 · 图文：念好“山海经”，修“定功 · 让中国标准走向世界 · 社会治理要从“独唱”变“合唱” · “中泰文化旅游友好行”车队来汉 · 阳新498人上交违纪资金 · 三条短信的故事 · 燃烧生命，为中国军舰加油 · 以新的发展理念引领新的发展实践 2 时政要闻 2016.9.4 星期日 “中泰文化旅游友好行”车队来汉 湖北日报讯 （记者别鸣、通讯员邢君成）8月31日至9月1日，“2016中泰文化旅游友好行”车队抵达武汉并开展交流活动，期间参观了黄鹤楼、东湖风景区、省博物馆并观看《编钟乐舞》演出。

本次活动由中国对外文化交流协会、泰国国家旅游局、泰中文化促进委员会、中国驻泰国大使馆共同主办。活动以草原丝绸之路城市鄂尔多斯为起点，海上丝绸之路重要节点城市泰国曼谷为终点，穿中国内蒙古、山西、河南、湖北、湖南、贵州、云南7个省区和泰国清迈、南奔、南邦、那空沙旺、呵叻、武里南、乌汶、四色菊、素林、那空那育、罗勇、春武里多府，活动全程38天，中泰两国境内各19天，沿途开展内容丰富、形式多样的文化旅游活动。





