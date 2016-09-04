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第2版 时政要闻
·“云脑”时代，我们如何创新
·图文：让大武汉彻底“沸腾”起来
·图文：念好“山海经”，修“定功”
·让中国标准走向世界
·社会治理要从“独唱”变“合唱”
·“中泰文化旅游友好行”车队来汉
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·三条短信的故事
·燃烧生命，为中国军舰加油
·以新的发展理念引领新的发展实践
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图文：让大武汉彻底“沸腾”起来
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社会治理要从“独唱”变“合唱”
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燃烧生命，为中国军舰加油
·
以新的发展理念引领新的发展实践
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时政要闻
2016.9.4 星期日
谈共享发展与社会治理——
社会治理要从“独唱”变“合唱”
湖北日报讯 记者 江卉
“创新社会治理，政府不能唱独角戏，需要全民参与唱响大合唱。”昨日，“东湖大讲坛”共享发展与社会治理小组研讨时，中央党校社会学教研室主任谢志强教授作主题报告。
“从社会管理到社会治理，并非简单的一字之变，而是一场理念上的革命，”谢志强认为，管理和治理在治理主体、治理方式、治理范围、治理重点等方面明显不同，“管”的主体、权利来源分别是政府、上级组织；而“治”的主体则是老百姓选出来的群众代表和社会组织，由此决定“管”和“治”的效果也大不一样。
中国经济进入新常态，社会建设领域遇到的问题也会更多更复杂，维护社会的长治久安，加强和创新社会治理显得十分紧迫和重要。谢教授用大量基层调研成果和案例来说明这一问题。
“创新社会治理，关键是处理好政府和社会的关系。”谢志强表示，要从“官本位”“政府本位”转向“社会本位”，迈向“小政府、大社会”。“小政府”不等于“弱政府”，政府应该是规则的制定者，放管结合，提供更多更好的公共服务，满足公民多元化的需求。同时，发挥社会组织的力量，重点是发挥好工青妇等群众组织、基层群众性自治组织、社会组织等的协同作用，形成党委政府与社会力量互联、互补、互动的社会治理和公共服务网络。
“社会治理的最高境界是善治。”谢志强认为，与政府相比，社会组织具有社会网络和社会资本的天然优势，它可以将触角延伸到老百姓日常生活中，深入了解公民的个体诉求。公众参与，主要是“自治”，没有社会的自治，就不会有社会的善治。要广泛动员组织群众依法理性有序参与社会治理和公共服务，实现自我治理、自我服务，最终实现共享发展。