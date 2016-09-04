查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·“云脑”时代，我们如何创新 ·图文：让大武汉彻底“沸腾”起来 ·图文：念好“山海经”，修“定功” ·让中国标准走向世界 ·社会治理要从“独唱”变“合唱” ·“中泰文化旅游友好行”车队来汉 ·阳新498人上交违纪资金 ·三条短信的故事 ·燃烧生命，为中国军舰加油 ·以新的发展理念引领新的发展实践 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · “云脑”时代，我们如何创新 · 图文：让大武汉彻底“沸腾”起来 · 图文：念好“山海经”，修“定功 · 让中国标准走向世界 · 社会治理要从“独唱”变“合唱” · “中泰文化旅游友好行”车队来汉 · 阳新498人上交违纪资金 · 三条短信的故事 · 燃烧生命，为中国军舰加油 · 以新的发展理念引领新的发展实践 2 时政要闻 2016.9.4 星期日 谈共享发展与社会治理—— 社会治理要从“独唱”变“合唱” 湖北日报讯 记者 江卉



“创新社会治理，政府不能唱独角戏，需要全民参与唱响大合唱。”昨日，“东湖大讲坛”共享发展与社会治理小组研讨时，中央党校社会学教研室主任谢志强教授作主题报告。

“从社会管理到社会治理，并非简单的一字之变，而是一场理念上的革命，”谢志强认为，管理和治理在治理主体、治理方式、治理范围、治理重点等方面明显不同，“管”的主体、权利来源分别是政府、上级组织；而“治”的主体则是老百姓选出来的群众代表和社会组织，由此决定“管”和“治”的效果也大不一样。

中国经济进入新常态，社会建设领域遇到的问题也会更多更复杂，维护社会的长治久安，加强和创新社会治理显得十分紧迫和重要。谢教授用大量基层调研成果和案例来说明这一问题。

“创新社会治理，关键是处理好政府和社会的关系。”谢志强表示，要从“官本位”“政府本位”转向“社会本位”，迈向“小政府、大社会”。“小政府”不等于“弱政府”，政府应该是规则的制定者，放管结合，提供更多更好的公共服务，满足公民多元化的需求。同时，发挥社会组织的力量，重点是发挥好工青妇等群众组织、基层群众性自治组织、社会组织等的协同作用，形成党委政府与社会力量互联、互补、互动的社会治理和公共服务网络。

“社会治理的最高境界是善治。”谢志强认为，与政府相比，社会组织具有社会网络和社会资本的天然优势，它可以将触角延伸到老百姓日常生活中，深入了解公民的个体诉求。公众参与，主要是“自治”，没有社会的自治，就不会有社会的善治。要广泛动员组织群众依法理性有序参与社会治理和公共服务，实现自我治理、自我服务，最终实现共享发展。





