查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·“云脑”时代，我们如何创新 ·图文：让大武汉彻底“沸腾”起来 ·图文：念好“山海经”，修“定功” ·让中国标准走向世界 ·社会治理要从“独唱”变“合唱” ·“中泰文化旅游友好行”车队来汉 ·阳新498人上交违纪资金 ·三条短信的故事 ·燃烧生命，为中国军舰加油 ·以新的发展理念引领新的发展实践 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · “云脑”时代，我们如何创新 · 图文：让大武汉彻底“沸腾”起来 · 图文：念好“山海经”，修“定功 · 让中国标准走向世界 · 社会治理要从“独唱”变“合唱” · “中泰文化旅游友好行”车队来汉 · 阳新498人上交违纪资金 · 三条短信的故事 · 燃烧生命，为中国军舰加油 · 以新的发展理念引领新的发展实践 2 时政要闻 2016.9.4 星期日 谈开放发展与国际竞争—— 让中国标准走向世界 湖北日报讯 记者 李婷 实习生 聂宗杰



“湖北入选自贸试验区后，地方政府如何对接外部经济？”昨日下午，“东湖大讲坛”开放发展与国际竞争小组研讨时，中南财经政法大学朱延福教授与参会人员展开讨论。

经过30多年发展，我国已成为世界第一货物贸易大国，下一阶段，改革开放将从“1.0版”上升到“2.0版”,湖北如何迎接对外开放新阶段？朱延福认为，要以加强人文交流为契机，包括留学、旅游、经商等潜移默化方式，输出文化。以资源全球优化配置为纽带，寻找新的投资场所，提高国际竞争水平。要加强商品集散地、资本聚集地、人才出发地、技术发源地的功能，形成对外开放新机制。“国内外经济形势复杂多变，面对新常态如何保持好心态，迎接开放发展中的新机遇？”湖北省川渝商会会长、武汉智能电梯有限公司董事长陈纯星抛出问题。

朱延福认为，要在合理调动国内资源前提下，充分利用国际市场，坚持“走出去”战略，鼓励责任心强、精细度高的民营企业走向海外市场。他建议，民营企业要从基础产业做起，积累资本经验知识，不盲目搞大手笔，加强企业之间合作，壮大自身实力。

简短回答，引起广泛讨论。省经信委副主任卜江戎说，在改革开放环境下，产业结构升级重头戏要放在创新上，国际竞争归根到底是人才竞争，要改变以往单一引进产品和资本模式，把人才和技术放在第一位。

朱延福补充道，要全面输出中国元素，实现资本、产能和技术的国际合作，以创建国际组织为平台，推动中国规则、中国标准和中国惯例走上国际舞台，将中国文化、中国精神和中国价值融入世界价值主流。





