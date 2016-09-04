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第2版 时政要闻
·“云脑”时代，我们如何创新
·图文：让大武汉彻底“沸腾”起来
·图文：念好“山海经”，修“定功”
·让中国标准走向世界
·社会治理要从“独唱”变“合唱”
·“中泰文化旅游友好行”车队来汉
·阳新498人上交违纪资金
·三条短信的故事
·燃烧生命，为中国军舰加油
·以新的发展理念引领新的发展实践
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“云脑”时代，我们如何创新
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图文：让大武汉彻底“沸腾”起来
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图文：念好“山海经”，修“定功
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让中国标准走向世界
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社会治理要从“独唱”变“合唱”
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“中泰文化旅游友好行”车队来汉
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阳新498人上交违纪资金
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三条短信的故事
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燃烧生命，为中国军舰加油
·
以新的发展理念引领新的发展实践
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时政要闻
2016.9.4 星期日
谈开放发展与国际竞争——
让中国标准走向世界
湖北日报讯 记者 李婷 实习生 聂宗杰
“湖北入选自贸试验区后，地方政府如何对接外部经济？”昨日下午，“东湖大讲坛”开放发展与国际竞争小组研讨时，中南财经政法大学朱延福教授与参会人员展开讨论。
经过30多年发展，我国已成为世界第一货物贸易大国，下一阶段，改革开放将从“1.0版”上升到“2.0版”,湖北如何迎接对外开放新阶段？朱延福认为，要以加强人文交流为契机，包括留学、旅游、经商等潜移默化方式，输出文化。以资源全球优化配置为纽带，寻找新的投资场所，提高国际竞争水平。要加强商品集散地、资本聚集地、人才出发地、技术发源地的功能，形成对外开放新机制。“国内外经济形势复杂多变，面对新常态如何保持好心态，迎接开放发展中的新机遇？”湖北省川渝商会会长、武汉智能电梯有限公司董事长陈纯星抛出问题。
朱延福认为，要在合理调动国内资源前提下，充分利用国际市场，坚持“走出去”战略，鼓励责任心强、精细度高的民营企业走向海外市场。他建议，民营企业要从基础产业做起，积累资本经验知识，不盲目搞大手笔，加强企业之间合作，壮大自身实力。
简短回答，引起广泛讨论。省经信委副主任卜江戎说，在改革开放环境下，产业结构升级重头戏要放在创新上，国际竞争归根到底是人才竞争，要改变以往单一引进产品和资本模式，把人才和技术放在第一位。
朱延福补充道，要全面输出中国元素，实现资本、产能和技术的国际合作，以创建国际组织为平台，推动中国规则、中国标准和中国惯例走上国际舞台，将中国文化、中国精神和中国价值融入世界价值主流。