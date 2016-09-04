查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·“云脑”时代，我们如何创新 ·图文：让大武汉彻底“沸腾”起来 ·图文：念好“山海经”，修“定功” ·让中国标准走向世界 ·社会治理要从“独唱”变“合唱” ·“中泰文化旅游友好行”车队来汉 ·阳新498人上交违纪资金 ·三条短信的故事 ·燃烧生命，为中国军舰加油 ·以新的发展理念引领新的发展实践 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · “云脑”时代，我们如何创新 · 图文：让大武汉彻底“沸腾”起来 · 图文：念好“山海经”，修“定功 · 让中国标准走向世界 · 社会治理要从“独唱”变“合唱” · “中泰文化旅游友好行”车队来汉 · 阳新498人上交违纪资金 · 三条短信的故事 · 燃烧生命，为中国军舰加油 · 以新的发展理念引领新的发展实践 2 时政要闻 2016.9.4 星期日 谈绿色发展与美丽湖北—— 图文：念好“山海经”，修“定功” 湖北日报讯 图为：参会人员聆听专家报告并做笔记。﹙记者张朋摄﹚



记者 李婷 实习生 聂宗杰



昨日下午，“东湖大讲坛”绿色发展与美丽湖北小组研讨现场，围绕如何生态保护与经济发展的关系，与会人员展开热烈讨论。

十堰市委副书记龙良文说，十堰市是南水北调中线工程核心水源区，不仅肩负着保护国家战略水资源安全的使命，还担负着83万农村贫困人口脱贫致富的任务，如何把握好生态建设与经济发展的平衡点，是摆在实现转型跨越发展亟待解决的难题。

问题很快引来共鸣。神农架林区党委常委、常务副区长罗栋梁也提出，神农架森林覆盖率达91.6%，“绿色发展见效慢，而贫困发生率在全省仍比较高。”

对此，国家行政学院经济学部副主任、教授、生态文明研究中心主任张孝德认为，不要简单用工业化思维发展绿色经济，生态文明时代，欠发达地区恰恰拥有绿色发展资源优势，“贫困地区开发已有成功范例，浙江发展乡村旅游，催生生态红利。”

长江经济带生态环境也成为提问热点。省环保厅总工程师周水华提出，湖北作为长江干线流经最长的省份，横贯全省1000多公里，是饮用水源集中地、城市人口集中地、水环境容量集中地，在长江经济带发展中，如何坚持生态优先与推进绿色发展的探索，一直备受关注。

张孝德认为，要找到新后发优势，湖北省拥有丰富自然生态资源，不仅有长江，更有山地、丘陵，以及湖泊密布，“湖广熟，天下足”，念好“山海经”，从江河拓展到山林，从城市拓展到乡村，从外求转向内生，“依托自然资源绿色发展是长周期产业，需要慢战略、修定功。”





