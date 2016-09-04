查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·“云脑”时代，我们如何创新 ·图文：让大武汉彻底“沸腾”起来 ·图文：念好“山海经”，修“定功” ·让中国标准走向世界 ·社会治理要从“独唱”变“合唱” ·“中泰文化旅游友好行”车队来汉 ·阳新498人上交违纪资金 ·三条短信的故事 ·燃烧生命，为中国军舰加油 ·以新的发展理念引领新的发展实践 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · “云脑”时代，我们如何创新 · 图文：让大武汉彻底“沸腾”起来 · 图文：念好“山海经”，修“定功 · 让中国标准走向世界 · 社会治理要从“独唱”变“合唱” · “中泰文化旅游友好行”车队来汉 · 阳新498人上交违纪资金 · 三条短信的故事 · 燃烧生命，为中国军舰加油 · 以新的发展理念引领新的发展实践 2 时政要闻 2016.9.4 星期日 谈协调发展与融合共进——— 图文：让大武汉彻底“沸腾”起来 湖北日报讯 图为：认真听取专家报告。（记者 张朋 摄）

图为：研讨互动，向专家提问。（记者 张朋 摄）



记者王馨



“昨晚8点多，从天河机场到东湖宾馆一路很顺利。与去年相比，现在的武汉更漂亮，更灯火辉煌。”昨日下午，在“协调发展与融合共进”小组研讨环节，主讲嘉宾、北京大学政府管理学院教授、城市与区域管理系主任陆军对武汉变化的速度赞叹不已。去年，他因开会学习在江城待了两个月。

“谢谢陆教授对武汉的赞美。”武汉市委常委、常务副市长龙正才接过话茬儿，抛出问题：“区域协调发展中，当下的武汉该如何作为？如何在带动长江中游城市群协同发展、促进中部地区崛起、推进长江经济带建设等方面，承担起重要的使命？”

陆军回答道：“武汉作为湖北的省会、中部地区的中心城市，具有重要的战略地位。从某种程度上说，武汉不仅是湖北的，更是中国的，乃至世界的。武汉应加快向国家中心城市和国际化大都市迈进，和它的天气一样，彻底‘沸腾’起来。”

陆军认为，区域协调发展一般分为三个层次。“第一个层次是基于中心城市或核心城市，第二个层次是省域内协调发展，比如武汉都市圈，第三个层次则是省与省的协调发展问题。”他指出，对湖北来说，中心城市便是武汉，毫无争议，“建设一个什么样的武汉，武汉用什么样的姿态来带动周边地区协调发展，对湖北和中部地区的发展至关重要。”

基于此，陆军建议应该首先“强中心”，塑造具备强大综合实力的中心城市增长极，“中心城市必须拥有丰富的资源，并在经济、科技、社会、政治、文化等领域具备强大的综合实力，才能发挥对外辐射的龙头作用。”其次，要加强中心城市对外辐射形成城市网络体系，以都市区副中心建设保障区域均衡发展，科学制定战略规划，合理导引城市空间成长。第三，建设重大交通基础设施引领区域未来发展。对于交通问题，陆军特别强调，作为中国高铁枢纽城市的武汉要避免成为通道、走廊，要真正起到枢纽作用、成为目的地，同时还应大力建设空港，成为航空城。

陆军还建议，协调发展中也需要创新，需要构建科技创新引擎，强化都市圈创新集聚；要构建激励机制，集聚社会资本实现社会正义；要以提高城市生活质量和城市运行效率为导向，推进城市管理现代化。





