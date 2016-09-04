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第2版 时政要闻
·“云脑”时代，我们如何创新
·图文：让大武汉彻底“沸腾”起来
·图文：念好“山海经”，修“定功”
·让中国标准走向世界
·社会治理要从“独唱”变“合唱”
·“中泰文化旅游友好行”车队来汉
·阳新498人上交违纪资金
·三条短信的故事
·燃烧生命，为中国军舰加油
·以新的发展理念引领新的发展实践
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“云脑”时代，我们如何创新
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图文：让大武汉彻底“沸腾”起来
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图文：念好“山海经”，修“定功
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让中国标准走向世界
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社会治理要从“独唱”变“合唱”
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“中泰文化旅游友好行”车队来汉
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阳新498人上交违纪资金
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三条短信的故事
·
燃烧生命，为中国军舰加油
·
以新的发展理念引领新的发展实践
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时政要闻
2016.9.4 星期日
“云脑”时代，我们如何创新
湖北日报讯 记者 刘娜 通讯员 廖晨曦
“从人类思维范式发展进程看，可以分为人脑时代、电脑时代和云脑时代三个阶段。”
昨日下午，“东湖大讲坛”创新驱动和转型升级小组研讨时，主讲嘉宾、北京国际城市发展研究院院长连玉明一上台，就抛出了“云脑时代”的概念。“人脑时代，知识就是力量，电脑时代，信息就是能量，云脑时代，数据就是变量，将成为推动生产和生活方式根本变革的核心力量。”连玉明以贵州和贵阳的实践为例，阐述了大数据战略对后发赶超的重要意义。“大数据正在让所有人、所有城市、所有地区和所有国家站在同一条起跑线上”，连玉明介绍，近年来，贵州把“大扶贫 大数据”上升为省级战略部署，引“京”入“黔”补短板，培育数据存储、云计算等大数据全产业链。今年2月25日，国家批准贵州为全国首个国家级大数据综合试验区。
站在大数据的风口上，敢于担当大数据发展“靶场”，欠发达地区贵州的成功带来什么启示？连玉明引用三句广告语，赢得全场喝彩——
所有的伟大，源于一个勇敢的开始。
最艰难之路，才是捷径。
人生至关重要的，不是起点，而是转折点。
话音刚落，襄阳市副市长张小帆就抢过话筒，向连教授求教。“创新需要资源，三四线城市，如何改变与一二线城市间创新资源分布不均衡、不合理的现状，实现转型升级？”“我认为，几线城市并不重要，城市好不好的标准在于生活在这个城市的人，有无获得感、有无创新活力，有无就业和发展机会。”连玉明说，中小城市要善用大数据平台和资源，借助外脑，增强资源配置与资源转换能力，才能获得更多发展机会。“如何激活企业创新活力？对湖北编制大数据相关规划有何建议？如何防范大数据技术的安全隐患？”省发改委副主任王宏斌开门见山，一口气提了3个问题，连玉明对此一一回应：“激发企业活力，最重要的是让企业说了算，最大限度地减少对它的干扰，比如运用大数据手段简化程序等。”“编制规划要把握‘四少一高’原则，发展用地少、用水少、用电少、用人少、附加值高的产业。”“个人信息数据保护最难，除加大违法打击力度外，还要着力提高人的数据能力。”
离研讨结束只有几分钟时间了，省科技厅副厅长杜耘抢到了最后一个提问机会，他就调动基层积极性推进创新驱动与连教授进行了互动探讨。