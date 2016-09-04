查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·“云脑”时代，我们如何创新 ·图文：让大武汉彻底“沸腾”起来 ·图文：念好“山海经”，修“定功” ·让中国标准走向世界 ·社会治理要从“独唱”变“合唱” ·“中泰文化旅游友好行”车队来汉 ·阳新498人上交违纪资金 ·三条短信的故事 ·燃烧生命，为中国军舰加油 ·以新的发展理念引领新的发展实践 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · “云脑”时代，我们如何创新 · 图文：让大武汉彻底“沸腾”起来 · 图文：念好“山海经”，修“定功 · 让中国标准走向世界 · 社会治理要从“独唱”变“合唱” · “中泰文化旅游友好行”车队来汉 · 阳新498人上交违纪资金 · 三条短信的故事 · 燃烧生命，为中国军舰加油 · 以新的发展理念引领新的发展实践 2 时政要闻 2016.9.4 星期日 “云脑”时代，我们如何创新 湖北日报讯 记者 刘娜 通讯员 廖晨曦



“从人类思维范式发展进程看，可以分为人脑时代、电脑时代和云脑时代三个阶段。”

昨日下午，“东湖大讲坛”创新驱动和转型升级小组研讨时，主讲嘉宾、北京国际城市发展研究院院长连玉明一上台，就抛出了“云脑时代”的概念。“人脑时代，知识就是力量，电脑时代，信息就是能量，云脑时代，数据就是变量，将成为推动生产和生活方式根本变革的核心力量。”连玉明以贵州和贵阳的实践为例，阐述了大数据战略对后发赶超的重要意义。“大数据正在让所有人、所有城市、所有地区和所有国家站在同一条起跑线上”，连玉明介绍，近年来，贵州把“大扶贫 大数据”上升为省级战略部署，引“京”入“黔”补短板，培育数据存储、云计算等大数据全产业链。今年2月25日，国家批准贵州为全国首个国家级大数据综合试验区。

站在大数据的风口上，敢于担当大数据发展“靶场”，欠发达地区贵州的成功带来什么启示？连玉明引用三句广告语，赢得全场喝彩——

所有的伟大，源于一个勇敢的开始。

最艰难之路，才是捷径。

人生至关重要的，不是起点，而是转折点。

话音刚落，襄阳市副市长张小帆就抢过话筒，向连教授求教。“创新需要资源，三四线城市，如何改变与一二线城市间创新资源分布不均衡、不合理的现状，实现转型升级？”“我认为，几线城市并不重要，城市好不好的标准在于生活在这个城市的人，有无获得感、有无创新活力，有无就业和发展机会。”连玉明说，中小城市要善用大数据平台和资源，借助外脑，增强资源配置与资源转换能力，才能获得更多发展机会。“如何激活企业创新活力？对湖北编制大数据相关规划有何建议？如何防范大数据技术的安全隐患？”省发改委副主任王宏斌开门见山，一口气提了3个问题，连玉明对此一一回应：“激发企业活力，最重要的是让企业说了算，最大限度地减少对它的干扰，比如运用大数据手段简化程序等。”“编制规划要把握‘四少一高’原则，发展用地少、用水少、用电少、用人少、附加值高的产业。”“个人信息数据保护最难，除加大违法打击力度外，还要着力提高人的数据能力。”

离研讨结束只有几分钟时间了，省科技厅副厅长杜耘抢到了最后一个提问机会，他就调动基层积极性推进创新驱动与连教授进行了互动探讨。





