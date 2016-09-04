推动建设创新开放联动包容的世界经济图文：比兹卡广场上国际舞会燃烧生命，为中国军舰加油习近平会见奥巴马等政要弘扬奥运拼搏精神升腾发展强劲气场东湖大讲坛分享思想盛宴以新的发展理念引领新的发展实践
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 第1版 要闻
·推动建设创新开放联动包容的世界经济
·图文：比兹卡广场上国际舞会
·燃烧生命，为中国军舰加油
·习近平会见奥巴马等政要
·弘扬奥运拼搏精神升腾发展强劲气场
·东湖大讲坛分享思想盛宴
·以新的发展理念引领新的发展实践
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1 要闻 2016.9.4 星期日
以新的发展理念引领新的发展实践
    湖北日报讯 本报评论员

　　“理者，物之固然，事之所以然也。”发展理念是发展行动的先导，是管全局、管根本、管方向、管长远的东西，是发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现。全面建成小康社会，从根本上说是发展问题。发展理念是否正确，从根本上决定着发展的成效乃至成败。
    发展是一个不断变化的进程。发展理念必须随着发展环境、发展条件的变化而不断创新。正是在深刻总结国内外经验教训，深刻分析国内外发展大势的基础上，党的十八届五中全会确立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，集中反映了我们党对经济社会发展规律认识的深化，是关系我国发展全局的一场深刻变革。此次东湖大讲坛聚焦“贯彻落实五大发展理念 率先全面建成小康社会”的主题，正是为了推动广大党员干部在认识上更加到位、行动上更加自觉、工作上更加有为，把五大发展理念贯彻落实到率先全面建成小康社会的发展实践中去，既成为思想层面的方向引领，更成为行动层面的工作指针。
    前行之路从无坦途。“十三五”是我国全面建成小康社会、实现第一个百年目标的决胜时期，也是湖北“建成支点、走在前列”的关键时期。抢占科学发展的高地，必须在先进理念的引领上先人一步。
    外部环境严峻复杂，靠什么战胜前进路上的困难和挑战？区域发展百舸争流，靠什么从“量”的第一方阵向“质”的第一梯队奋进？经济发展进入新常态，靠什么厚植发展优势，激活发展新动能？用五大发展理念引领和指导发展实践，才能不断破解发展难题，增强发展动力，开拓发展境界，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展，实现从“弯道超越”到“换道超越”。“弄潮儿向涛头立，手把红旗旗不湿”，习近平主席昨日在二十国集团工商峰会上的主旨演讲，赞叹和期待勇于中流击水、敢为天下先的弄潮儿。历史从不等待一切犹豫者、观望者、懈怠者、软弱者。率先在中部地区全面建成小康社会，是当代荆楚儿女的历史使命和责任担当。以新思路寻找新动力、以新理念引领新行动，站在更高起点的湖北，就一定能在“十三五”的征程写下更加恢宏的历史答卷。


   
　