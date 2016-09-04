推动建设创新开放联动包容的世界经济图文：比兹卡广场上国际舞会燃烧生命，为中国军舰加油习近平会见奥巴马等政要弘扬奥运拼搏精神升腾发展强劲气场东湖大讲坛分享思想盛宴以新的发展理念引领新的发展实践
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 第1版 要闻
·推动建设创新开放联动包容的世界经济
·图文：比兹卡广场上国际舞会
·燃烧生命，为中国军舰加油
·习近平会见奥巴马等政要
·弘扬奥运拼搏精神升腾发展强劲气场
·东湖大讲坛分享思想盛宴
·以新的发展理念引领新的发展实践
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.4 星期日
贯彻落实五大发展理念率先全面建成小康社会
东湖大讲坛分享思想盛宴
    湖北日报讯 （记者甘勇、刘娜）昨日，“贯彻落实五大发展理念，率先全面建成小康社会”东湖大讲坛在武汉市东湖之滨举行，与会代表畅谈发展新理念，分享思想盛宴。
    省委副书记、常务副省长王晓东致开幕辞。他说，抢占科学发展的高地，必须在先进理念引领上先人一步。湖北要实现率先全面建成小康社会的目标，必须深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持用五大发展理念引领和指导发展实践，更加突出创新这个引领发展的第一动力，更加突出协调这个持续发展的内在要求，更加突出绿色这个永续发展的必要条件，更加突出开放这个繁荣发展的必由之路，更加突出共享这个发展的本质要求，不断破解发展难题、增强发展动力、开拓发展境界，紧盯“率先、进位、升级、奠基”总体目标，推动五大发展理念在湖北落地生根见效。期待与会专家贡献真知灼见，为湖北发展设大谋、献良策。
    国务院发展研究中心副主任王一鸣作主旨报告。他说，五大发展理念具有鲜明的实践指向，是关系发展全局的一场重大变革。“十二五”期间，湖北抢抓机遇争取发展主动权，乘势而上、加快发展，巩固了长江经济带、长江中游城市群的枢纽地位。目前，湖北“建成支点、走在前列”进入突破阶段，承担新使命，正处新关口，定位为率先全面建成小康社会的新角色，要坚决贯彻落实五大发展理念，实现现代产业、区域创新、人才保障、城乡统筹、战略性基础设施、开放型经济、绿色发展七大体系建设走在前列，让五大发展理念在荆楚大地牢牢扎根、变成普遍实践。
    省委常委、组织部部长于绍良主持大讲坛并致闭幕辞。他说，我们将深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以这次讲坛为契机，更新思维方式，增强政治定力、岗位耐力、工作能力，创造性地贯彻落实新发展理念，努力在崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的伟大实践中，升腾湖北气场，展现湖北担当。
    此次讲坛由省委组织部和湖北日报社、湖北广播电视台、省社科院共同举办。


   
　