查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·推动建设创新开放联动包容的世界经济 ·图文：比兹卡广场上国际舞会 ·燃烧生命，为中国军舰加油 ·习近平会见奥巴马等政要 ·弘扬奥运拼搏精神升腾发展强劲气场 ·东湖大讲坛分享思想盛宴 ·以新的发展理念引领新的发展实践 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 推动建设创新开放联动包容的世界 · 图文：比兹卡广场上国际舞会 · 燃烧生命，为中国军舰加油 · 习近平会见奥巴马等政要 · 弘扬奥运拼搏精神升腾发展强劲气 · 东湖大讲坛分享思想盛宴 · 以新的发展理念引领新的发展实践 1 要闻 2016.9.4 星期日 贯彻落实五大发展理念率先全面建成小康社会 东湖大讲坛分享思想盛宴 湖北日报讯 （记者甘勇、刘娜）昨日，“贯彻落实五大发展理念，率先全面建成小康社会”东湖大讲坛在武汉市东湖之滨举行，与会代表畅谈发展新理念，分享思想盛宴。

省委副书记、常务副省长王晓东致开幕辞。他说，抢占科学发展的高地，必须在先进理念引领上先人一步。湖北要实现率先全面建成小康社会的目标，必须深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持用五大发展理念引领和指导发展实践，更加突出创新这个引领发展的第一动力，更加突出协调这个持续发展的内在要求，更加突出绿色这个永续发展的必要条件，更加突出开放这个繁荣发展的必由之路，更加突出共享这个发展的本质要求，不断破解发展难题、增强发展动力、开拓发展境界，紧盯“率先、进位、升级、奠基”总体目标，推动五大发展理念在湖北落地生根见效。期待与会专家贡献真知灼见，为湖北发展设大谋、献良策。

国务院发展研究中心副主任王一鸣作主旨报告。他说，五大发展理念具有鲜明的实践指向，是关系发展全局的一场重大变革。“十二五”期间，湖北抢抓机遇争取发展主动权，乘势而上、加快发展，巩固了长江经济带、长江中游城市群的枢纽地位。目前，湖北“建成支点、走在前列”进入突破阶段，承担新使命，正处新关口，定位为率先全面建成小康社会的新角色，要坚决贯彻落实五大发展理念，实现现代产业、区域创新、人才保障、城乡统筹、战略性基础设施、开放型经济、绿色发展七大体系建设走在前列，让五大发展理念在荆楚大地牢牢扎根、变成普遍实践。

省委常委、组织部部长于绍良主持大讲坛并致闭幕辞。他说，我们将深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以这次讲坛为契机，更新思维方式，增强政治定力、岗位耐力、工作能力，创造性地贯彻落实新发展理念，努力在崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的伟大实践中，升腾湖北气场，展现湖北担当。

此次讲坛由省委组织部和湖北日报社、湖北广播电视台、省社科院共同举办。





