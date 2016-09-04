查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·推动建设创新开放联动包容的世界经济 ·图文：比兹卡广场上国际舞会 ·燃烧生命，为中国军舰加油 ·习近平会见奥巴马等政要 ·弘扬奥运拼搏精神升腾发展强劲气场 ·东湖大讲坛分享思想盛宴 ·以新的发展理念引领新的发展实践 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 推动建设创新开放联动包容的世界 · 图文：比兹卡广场上国际舞会 · 燃烧生命，为中国军舰加油 · 习近平会见奥巴马等政要 · 弘扬奥运拼搏精神升腾发展强劲气 · 东湖大讲坛分享思想盛宴 · 以新的发展理念引领新的发展实践 1 要闻 2016.9.4 星期日 李鸿忠王晓东等会见我省奥运健儿 弘扬奥运拼搏精神升腾发展强劲气场 湖北日报讯 （记者黄俊华、谢慧敏）昨日下午，省委书记李鸿忠在武汉东湖宾馆会见了载誉归来的我省奥运健儿。省领导王晓东、傅德辉、周洪宇、郭跃进参加会见。

在刚刚闭幕的第31届夏季奥运会上，我省共有12名运动员、2名教练员、1名队医参加中国体育代表团，征战里约，取得了1金2银2铜的优异成绩，续写了自1984年我国恢复参加夏季奥运会以来，湖北“届届见金”的辉煌历史。

李鸿忠代表省委、省人大、省政府、省政协欢迎奥运健儿凯旋。他说，同志们征战里约奥运会，不仅取得了优异的参赛成绩，而且展现了不屈不挠、顽强拼搏的奋斗精神，以及作为大国运动员从容豁达、谦和包容的良好精神风貌和文明素养，为祖国争了光，为民族争了气，为人生添了彩，家乡人民为你们感到骄傲。

李鸿忠说，奥运会是世界最高水平的体育竞技舞台，同志们勇于参赛，敢于挑战、超越自我，精神可嘉。获得奖牌的，可喜可贺；没拿到奖牌的，同样令人敬佩。全省广大干部群众要向你们学习，学习你们“不畏艰难、勇于拼搏，自强不息、奋斗不止，追求卓越、敢于领先”的精神，全省各级新闻媒体要广泛深入宣传我省奥运健儿的先进事迹和可贵精神，进一步汇聚全省上下干事创业的精气神，升腾竞进发展的强气场。他表示，发展体育运动、增强人民体质，是体育工作的根本任务。下一步，湖北将深入学习贯彻习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话精神，在继续支持竞技体育发展的同时，大力发展群众性体育，推动全民健身与全民健康深度融合，为建设健康中国作出湖北新的贡献。希望我省奥运健儿牢记习总书记会见中国体育代表团全体成员时的殷切嘱托，再接再厉，勇攀高峰，再续辉煌，为祖国赢得更大荣誉，为湖北体育强省建设作出更大贡献。

运动员代表、里约奥运会女子双人十米跳台冠军刘蕙瑕说：“回到家乡感觉很亲切、很开心，衷心感谢省委、省政府对我们的关心，感谢家乡人民的大力支持。我们一定不忘初心，继续努力，衷心祝愿湖北发展越来越好，湖北人民越来越幸福！”

省政府秘书长王祥喜，省有关部门负责同志参加会见。





