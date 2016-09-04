查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·推动建设创新开放联动包容的世界经济 ·图文：比兹卡广场上国际舞会 ·燃烧生命，为中国军舰加油 ·习近平会见奥巴马等政要 ·弘扬奥运拼搏精神升腾发展强劲气场 ·东湖大讲坛分享思想盛宴 ·以新的发展理念引领新的发展实践 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 推动建设创新开放联动包容的世界 · 图文：比兹卡广场上国际舞会 · 燃烧生命，为中国军舰加油 · 习近平会见奥巴马等政要 · 弘扬奥运拼搏精神升腾发展强劲气 · 东湖大讲坛分享思想盛宴 · 以新的发展理念引领新的发展实践 1 要闻 2016.9.4 星期日 习近平会见奥巴马等政要 湖北日报讯 综合新华社3日电 国家主席习近平3日在杭州分别会见前来出席二十国集团领导人杭州峰会的美国总统奥巴马，阿根廷总统马克里，南非总统祖马，土耳其总统埃尔多安，非洲联盟轮值主席、乍得总统代比，意大利总理伦齐。

习近平指出，44年前，中美两国领导人就是在西湖国宾馆达成《上海公报》，开启了两国关系正常化的历史进程。2013年我们在安纳伯格庄园会晤以来，在双方共同努力下，中美新型大国关系建设取得许多实实在在的成果。双方在应对气候变化、推进双边投资协定谈判、建立两军互信机制、打击网络犯罪、应对非洲埃博拉疫情、推动伊朗核问题达成全面协议等方面取得重要进展。这些成果充分展示了中美关系的战略意义和全球影响。中美要牢牢把握两国关系发展正确方向，坚持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，增进互信，深化合作，以建设性方式管控分歧，推动中美关系持续健康稳定发展。中方愿同美方及其他各方一道努力，确保杭州峰会取得丰硕成果，为世界经济注入动力、提振信心。

中美两国元首还就一些双方存在分歧的问题交换了意见，同意以建设性方式加以处理和管控。习近平阐述了中方在台湾、涉藏、人权、南海、朝鲜半岛核问题等问题上的原则立场。

习近平指出，中阿同为重要新兴市场国家，互为全面战略伙伴。两国要保持高层密切联系，把握好双边关系发展大方向，加强政策沟通和发展战略对接，推动贸易、投资、金融“三驾马车”齐头并进。

促进贸易便利化，优化贸易结构，推动双边贸易稳定均衡增长。落实好铁路、水电、核电等现有重大合作项目，探讨深化金融合作。加强文化、科技、旅游、足球、地方等领域交流合作，办好明年中阿建交45周年庆祝活动。中方愿同阿方就气候变化、全球经济治理等重大议题保持密切沟通。中方祝贺阿根廷担任2018年二十国集团主席国。

习近平指出，中方始终从战略高度和长远角度看待中南关系，致力于同南方发展同志加兄弟的特殊关系。双方要扩大政治互信，加强政党、政府、立法机构、军队交流，增强彼此战略协作。要有序推进务实合作，争取更多早期收获。要力促地方合作，增加投资和就业。要扩大人文交流，夯实两国友好民意基础。中国和南非同为重要发展中大国和金砖国家成员。中方愿同南非继续加强在双边和多边事务中的协调和配合，推动中南关系和中非关系取得新进展，推动金砖合作议程稳步向前发展，推动二十国集团合作取得更加丰硕成果。

习近平指出，去年，土耳其成功举办了二十国集团领导人安塔利亚峰会，并同中方就筹备杭州峰会保持了良好沟通。中方愿以今年中土建交45周年为契机，推动中土战略合作关系得到更大发展。两国要牢牢抓住政治互信的核心问题，中方赞赏土方强调不会允许在土耳其发生损害中国安全的事情，希望双方反恐安全合作取得更多实质性成果。要通过对接发展战略，扎实推进务实合作，深入探讨对接“一带一路”和“中间走廊”倡议的具体合作方式和项目，扎实推进基础设施建设、能源、检验检疫等领域务实合作。

习近平指出，近年来，中乍关系全面快速发展。我们要在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续相互理解和支持。充分发挥能源合作的带动作用，鼓励中国企业扩大投资，帮助乍方增强自主可持续发展能力。充分发挥和平安全合作的保障作用，中方愿帮助乍方加强国防、维和维稳等能力建设。发展同非洲国家的团结合作是中国长期和坚定的战略选择。中方将秉持真实亲诚的对非政策方针和正确义利观，着力实施中非“十大合作计划”。中方支持非洲联盟在非洲发展、一体化进程、国际和地区事务中发挥重要作用。

习近平指出，近年来，中意关系取得长足进步。中方愿同意方携手努力，不断推进两国全面战略伙伴关系向前发展。我们要坚持两国战略互信大方向，尊重彼此核心利益和重大关切，密切两国政府、议会、政党交流合作。要坚持互利共赢原则，优势互补，实现共同发展。中方欢迎意方积极参与“一带一路”建设。我们要以古老文明为依托，密切人文交流，深化传统友谊。要加强在国际和地区事务中的协调和配合。要将中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系落到实处。





