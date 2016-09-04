查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·推动建设创新开放联动包容的世界经济 ·图文：比兹卡广场上国际舞会 ·燃烧生命，为中国军舰加油 ·习近平会见奥巴马等政要 ·弘扬奥运拼搏精神升腾发展强劲气场 ·东湖大讲坛分享思想盛宴 ·以新的发展理念引领新的发展实践 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 推动建设创新开放联动包容的世界 · 图文：比兹卡广场上国际舞会 · 燃烧生命，为中国军舰加油 · 习近平会见奥巴马等政要 · 弘扬奥运拼搏精神升腾发展强劲气 · 东湖大讲坛分享思想盛宴 · 以新的发展理念引领新的发展实践 1 要闻 2016.9.4 星期日 图文：比兹卡广场上国际舞会 湖北日报讯 昨日，恩施州土家女儿城比兹卡广场，在欢快的音乐中，土苗群众与非洲客人共舞。

当天，来自非洲的文艺青年学跳土家比兹卡，同时也展示了非洲舞蹈。中非艺术交融，赢得游客阵阵掌声。

（视界网 谢顺 摄）





