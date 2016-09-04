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第1版 要闻
·推动建设创新开放联动包容的世界经济
·图文：比兹卡广场上国际舞会
·燃烧生命，为中国军舰加油
·习近平会见奥巴马等政要
·弘扬奥运拼搏精神升腾发展强劲气场
·东湖大讲坛分享思想盛宴
·以新的发展理念引领新的发展实践
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以新的发展理念引领新的发展实践
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要闻
2016.9.4 星期日
图文：比兹卡广场上国际舞会
湖北日报讯 昨日，恩施州土家女儿城比兹卡广场，在欢快的音乐中，土苗群众与非洲客人共舞。
当天，来自非洲的文艺青年学跳土家比兹卡，同时也展示了非洲舞蹈。中非艺术交融，赢得游客阵阵掌声。
（视界网 谢顺 摄）