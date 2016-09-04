推动建设创新开放联动包容的世界经济图文：比兹卡广场上国际舞会燃烧生命，为中国军舰加油习近平会见奥巴马等政要弘扬奥运拼搏精神升腾发展强劲气场东湖大讲坛分享思想盛宴以新的发展理念引领新的发展实践
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 第1版 要闻
·推动建设创新开放联动包容的世界经济
·图文：比兹卡广场上国际舞会
·燃烧生命，为中国军舰加油
·习近平会见奥巴马等政要
·弘扬奥运拼搏精神升腾发展强劲气场
·东湖大讲坛分享思想盛宴
·以新的发展理念引领新的发展实践
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.4 星期日
图文：比兹卡广场上国际舞会
    湖北日报讯 昨日，恩施州土家女儿城比兹卡广场，在欢快的音乐中，土苗群众与非洲客人共舞。
    当天，来自非洲的文艺青年学跳土家比兹卡，同时也展示了非洲舞蹈。中非艺术交融，赢得游客阵阵掌声。
（视界网 谢顺 摄）


   
　