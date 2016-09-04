查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·推动建设创新开放联动包容的世界经济 ·图文：比兹卡广场上国际舞会 ·燃烧生命，为中国军舰加油 ·习近平会见奥巴马等政要 ·弘扬奥运拼搏精神升腾发展强劲气场 ·东湖大讲坛分享思想盛宴 ·以新的发展理念引领新的发展实践 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育/万千气象 第8版 : 理论前沿 · 推动建设创新开放联动包容的世界 · 图文：比兹卡广场上国际舞会 · 燃烧生命，为中国军舰加油 · 习近平会见奥巴马等政要 · 弘扬奥运拼搏精神升腾发展强劲气 · 东湖大讲坛分享思想盛宴 · 以新的发展理念引领新的发展实践 1 要闻 2016.9.4 星期日 习近平在二十国集团工商峰会开幕式上发表主旨演讲强调 推动建设创新开放联动包容的世界经济 湖北日报讯 新华社杭州9月3日电 国家主席习近平3日出席2016年二十国集团工商峰会开幕式，并发表题为《中国发展新起点 全球增长新蓝图》的主旨演讲，强调中方希望同各方一道，建设创新、开放、联动、包容型世界经济，推动世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路。

下午3时，习近平在热烈的掌声中步入会场。习近平在演讲中指出，中国改革开放38年的伟大进程，是探索前行的进程，是真抓实干的进程，是共同富裕的进程，是中国走向世界、世界走向中国的进程。今天的中国，已经站在新的历史起点上。这个新起点，就是中国全面深化改革、增加经济社会发展新动力的新起点，就是中国适应经济发展新常态、转变经济发展方式的新起点，就是中国同世界深度互动、向世界深度开放的新起点。在新的起点上，中国将坚定不移全面深化改革，开拓更好发展前景。坚定不移实施创新驱动发展战略，释放更强增长动力。坚定不移推动绿色发展，谋求更佳质量效益。坚定不移推进公平共享，增进更多民众福祉。坚定不移扩大对外开放，实现更广互利共赢。中国有信心、有能力保持经济中高速增长，继续在实现自身发展的同时为世界带来更多发展机遇。

习近平强调，中国的发展得益于国际社会，也愿为国际社会提供更多公共产品。中国倡导的新机制新倡议，是对现有国际机制的有益补充和完善，目标是实现合作共赢、共同发展。“一带一路”倡议旨在同沿线各国分享中国发展机遇，实现共同繁荣。中国对外开放，不是要一家唱独角戏，而是要欢迎各方共同参与；不是要谋求势力范围，而是要支持各国共同发展；不是要营造自己的后花园，而是要建设各国共享的百花园。

习近平指出，面对当前世界经济的复杂形势和风险挑战，中方希望同各方一道，推动杭州峰会开出一剂标本兼治、综合施策的药方，推动世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路。二十国集团要建设创新型世界经济，开辟增长源泉；建设开放型世界经济，拓展发展空间；建设联动型世界经济，凝聚互动合力；建设包容型世界经济，夯实共赢基础。我们的目标是让增长和发展惠及所有国家和人民，让各国人民特别是发展中国家人民的日子都一天天好起来。

习近平呼吁二十国集团成员立即采取行动：

第一，共同维护和平稳定的国际环境。各国要树立共同、综合、合作、可持续的新安全观。坚持联合国宪章宗旨和原则，坚持多边主义，通过对话协商解决分歧和争端，推动建立更加公正合理的国际秩序。

第二，共同构建合作共赢的全球伙伴关系。求同存异、聚同化异，国家不论大小、强弱、贫富，都应该平等相待，既把自己发展好，也帮助其他国家发展好。加强在重大全球性问题上的沟通和协调，建立健全宏观经济政策协调机制，加强各领域务实合作，促进不同国家、不同文化和历史背景的人们深入交流，携手构建人类命运共同体。

第三，共同完善全球经济治理。要与时俱进、因时而变，以平等为基础，更好反映世界经济格局新现实，增加新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，确保各国在国际经济合作中权利平等、机会平等、规则平等。以开放为导向，以合作为动力，以共享为目标。当前形势下，全球经济治理重点要共同构建公正高效的全球金融治理格局，维护世界经济稳定大局；共同构建开放透明的全球贸易和投资治理格局，巩固多边贸易体制，释放全球经贸投资合作潜力；共同构建绿色低碳的全球能源治理格局，推动全球绿色发展合作；共同构建包容联动的全球发展治理格局，以落实联合国2030年可持续发展议程为目标，共同增进全人类福祉。

习近平指出，二十国集团领导人峰会已经举行10届，正处在关键发展节点上。中方主办杭州峰会的目标之一，是推动二十国集团实现从短期政策向中长期政策转型，从危机应对向长效治理机制转型，巩固其作为全球经济治理重要平台的地位。

习近平最后指出，工商界是促进增长的生力军，二十国集团工商界人士积极参与全年会议进程，为杭州峰会作出了积极贡献。预祝这次工商峰会取得圆满成功。

演讲后，2016年二十国集团工商峰会主席、中国国际贸易促进委员会会长姜增伟向习近平递交《2016年B20政策建议报告》。

南非总统祖马、加拿大总理特鲁多及有关国际组织负责人等出席开幕式。

王沪宁、汪洋、栗战书、杨洁篪等参加。

二十国集团工商峰会是国际工商界参与全球经济治理和国际经贸规则制定的重要平台。2016年二十国集团工商峰会9月3日至4日在杭州举行，来自二十国集团成员和嘉宾国1100余名工商界人士出席开幕式。





