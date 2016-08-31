推行岗位大练兵新模式筑信访基石 促和谐发展强化土地使用税检查中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告12年后中国女排重回榜首三金花美网晋级次轮体坛简讯襄阳市民中心主体工程完工庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕节能供暖 绿色未来中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告图文：国足首尔首练半遮面孙可：我们已做好准备图文：中韩大战 谁能笑到最后中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
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 第10版 体育
·推行岗位大练兵新模式
·筑信访基石 促和谐发展
·强化土地使用税检查
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·12年后中国女排重回榜首
·三金花美网晋级次轮
·体坛简讯
·襄阳市民中心主体工程完工
·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕
·节能供暖 绿色未来
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·图文：国足首尔首练半遮面
·孙可：我们已做好准备
·图文：中韩大战 谁能笑到最后
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
湖北日报电子版
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10 体育 2016.8.31 星期三
体坛简讯
    湖北日报讯 ●继被排除在里约残奥会之外后，俄罗斯残奥代表团再遭打击，国际残奥委会当地时间周一决定，禁止俄罗斯代表队参加2018年平昌冬季残奥会，理由依然是国家集体服用兴奋剂行为。
    ●此前因为倒卖奥运会门票而被捕的欧洲奥委会主席希基，因为身体健康原因，法院裁定暂时撤销对其监禁，但仍不允许其离开巴西。


   
　