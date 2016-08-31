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10
体育
2016.8.31 星期三
三金花美网晋级次轮
郑赛赛横扫奥运冠军
湖北日报讯 （通讯员刘洋）美网昨日展开首个正赛日，中国三朵金花均晋级次轮。郑赛赛以6比4和6比2直落两盘击败了里约奥运会女单金牌得主普伊洛。段莹莹和王雅繁也战胜各自对手，闯关成功。
直接参加正赛的郑赛赛，首轮对手是里约奥运女单冠军、世界排名32的普伊洛。这场耗时1小时19分钟的较量中，郑赛赛开局失误频频，以1比4落后。此后她突然发力，连破对手两个发球局并顺利保发，5比4反超后又以6比4拿下首盘。次盘又以6比2获胜，里约奥运冠军首轮0比2出局，郑赛赛爆出的这个冷门也让她第二次晋级大满贯赛正赛次轮。
赛后，郑赛赛说：“我很开心，美网首轮总是很难，现场的球迷都为她（普伊洛）疯狂，因为她刚刚赢得奥运冠军嘛，但她压力也比较大。我后来的策略就是不拼力量，拼角度，让她多移动，调动对手，算是正常发挥吧。”