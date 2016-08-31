查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·推行岗位大练兵新模式 ·筑信访基石 促和谐发展 ·强化土地使用税检查 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·12年后中国女排重回榜首 ·三金花美网晋级次轮 ·体坛简讯 ·襄阳市民中心主体工程完工 ·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 ·节能供暖 绿色未来 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：国足首尔首练半遮面 ·孙可：我们已做好准备 ·图文：中韩大战 谁能笑到最后 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 推行岗位大练兵新模式 · 筑信访基石 促和谐发展 · 强化土地使用税检查 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 12年后中国女排重回榜首 · 三金花美网晋级次轮 · 体坛简讯 · 襄阳市民中心主体工程完工 · 庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 · 节能供暖 绿色未来 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 图文：国足首尔首练半遮面 · 孙可：我们已做好准备 · 图文：中韩大战 谁能笑到最后 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 10 体育 2016.8.31 星期三 三金花美网晋级次轮 郑赛赛横扫奥运冠军 湖北日报讯 （通讯员刘洋）美网昨日展开首个正赛日，中国三朵金花均晋级次轮。郑赛赛以6比4和6比2直落两盘击败了里约奥运会女单金牌得主普伊洛。段莹莹和王雅繁也战胜各自对手，闯关成功。

直接参加正赛的郑赛赛，首轮对手是里约奥运女单冠军、世界排名32的普伊洛。这场耗时1小时19分钟的较量中，郑赛赛开局失误频频，以1比4落后。此后她突然发力，连破对手两个发球局并顺利保发，5比4反超后又以6比4拿下首盘。次盘又以6比2获胜，里约奥运冠军首轮0比2出局，郑赛赛爆出的这个冷门也让她第二次晋级大满贯赛正赛次轮。

赛后，郑赛赛说：“我很开心，美网首轮总是很难，现场的球迷都为她（普伊洛）疯狂，因为她刚刚赢得奥运冠军嘛，但她压力也比较大。我后来的策略就是不拼力量，拼角度，让她多移动，调动对手，算是正常发挥吧。”





