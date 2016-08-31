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 第10版 体育
·推行岗位大练兵新模式
·筑信访基石 促和谐发展
·强化土地使用税检查
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·12年后中国女排重回榜首
·三金花美网晋级次轮
·体坛简讯
·襄阳市民中心主体工程完工
·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕
·节能供暖 绿色未来
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·孙可：我们已做好准备
·图文：中韩大战 谁能笑到最后
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湖北日报电子版
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10 体育 2016.8.31 星期三
三金花美网晋级次轮
郑赛赛横扫奥运冠军
    湖北日报讯 （通讯员刘洋）美网昨日展开首个正赛日，中国三朵金花均晋级次轮。郑赛赛以6比4和6比2直落两盘击败了里约奥运会女单金牌得主普伊洛。段莹莹和王雅繁也战胜各自对手，闯关成功。
    直接参加正赛的郑赛赛，首轮对手是里约奥运女单冠军、世界排名32的普伊洛。这场耗时1小时19分钟的较量中，郑赛赛开局失误频频，以1比4落后。此后她突然发力，连破对手两个发球局并顺利保发，5比4反超后又以6比4拿下首盘。次盘又以6比2获胜，里约奥运冠军首轮0比2出局，郑赛赛爆出的这个冷门也让她第二次晋级大满贯赛正赛次轮。
    赛后，郑赛赛说：“我很开心，美网首轮总是很难，现场的球迷都为她（普伊洛）疯狂，因为她刚刚赢得奥运冠军嘛，但她压力也比较大。我后来的策略就是不拼力量，拼角度，让她多移动，调动对手，算是正常发挥吧。”


   
　