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 第10版 体育
·推行岗位大练兵新模式
·筑信访基石 促和谐发展
·强化土地使用税检查
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·12年后中国女排重回榜首
·三金花美网晋级次轮
·体坛简讯
·襄阳市民中心主体工程完工
·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕
·节能供暖 绿色未来
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
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·孙可：我们已做好准备
·图文：中韩大战 谁能笑到最后
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10 体育 2016.8.31 星期三
国际排联公布最新排名
12年后中国女排重回榜首
    湖北日报讯 （通讯员李明）国际排联昨日公布了最新一期的女排世界排名，中国女排以328分升至榜首，这是中国女排自2004年9月后，时隔12年再登世界第一。
    国际排联本期公布的女排最新世界排名，综合计算了2014年世锦赛、2015年世界杯、2016年世界女排大奖赛和2016年里约奥运会的赛事积分。根据积分规定，中国女排在里约奥运会夺冠后拿到了100个积分，总分328分，因而从上一期的第三位跃升至第一位。美国女排夺得里约奥运会季军，以305分排名第二；塞尔维亚女排在里约奥运会上历史性地闯入决赛，以262分超越巴西，升至第三位，这也是她们的历史最高排名；巴西女排以230分退至第四位。


   
　