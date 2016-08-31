查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·推行岗位大练兵新模式 ·筑信访基石 促和谐发展 ·强化土地使用税检查 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·12年后中国女排重回榜首 ·三金花美网晋级次轮 ·体坛简讯 ·襄阳市民中心主体工程完工 ·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 ·节能供暖 绿色未来 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：国足首尔首练半遮面 ·孙可：我们已做好准备 ·图文：中韩大战 谁能笑到最后 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 推行岗位大练兵新模式 · 筑信访基石 促和谐发展 · 强化土地使用税检查 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 12年后中国女排重回榜首 · 三金花美网晋级次轮 · 体坛简讯 · 襄阳市民中心主体工程完工 · 庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 · 节能供暖 绿色未来 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 图文：国足首尔首练半遮面 · 孙可：我们已做好准备 · 图文：中韩大战 谁能笑到最后 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 10 体育 2016.8.31 星期三 国际排联公布最新排名 12年后中国女排重回榜首 湖北日报讯 （通讯员李明）国际排联昨日公布了最新一期的女排世界排名，中国女排以328分升至榜首，这是中国女排自2004年9月后，时隔12年再登世界第一。

国际排联本期公布的女排最新世界排名，综合计算了2014年世锦赛、2015年世界杯、2016年世界女排大奖赛和2016年里约奥运会的赛事积分。根据积分规定，中国女排在里约奥运会夺冠后拿到了100个积分，总分328分，因而从上一期的第三位跃升至第一位。美国女排夺得里约奥运会季军，以305分排名第二；塞尔维亚女排在里约奥运会上历史性地闯入决赛，以262分超越巴西，升至第三位，这也是她们的历史最高排名；巴西女排以230分退至第四位。





