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10
体育
2016.8.31 星期三
阳新县地税局
强化土地使用税检查
湖北日报讯 今年上半年，阳新县地税局围绕管理增收这根主线，强化城镇土地使用税专项检查，截至6月底，该项工作完成实绩占年计划的94.92%，成效明显。
强化税法学习宣传。组织税收管理员学习相关政策，熟悉和掌握辖区内不同地段土地适用的等级税额标准。充分利用大厅公告栏、电子显示屏、散发宣传资料等形式，争取社会各界对城镇土地使用税征管工作的理解和支持。
强化部门沟通协作。充分利用国土部门的电子地图系统数据库资料，确定每一宗土地的使用证编号、使用面积、应纳税额等信息。定期上户核实情况，将真实的信息录入征管系统，建立分户税源台账。
强化过程检查考核。针对土地使用税清查过程中焦点难点问题强化巡查、专项检查和考核，根据纳税风险信息比对结果，按照“先易后难”的顺序，分次下发清查任务，并将完成情况与征管质量、奖惩兑现相挂钩。（柯愈杰）