查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·推行岗位大练兵新模式 ·筑信访基石 促和谐发展 ·强化土地使用税检查 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·12年后中国女排重回榜首 ·三金花美网晋级次轮 ·体坛简讯 ·襄阳市民中心主体工程完工 ·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 ·节能供暖 绿色未来 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：国足首尔首练半遮面 ·孙可：我们已做好准备 ·图文：中韩大战 谁能笑到最后 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 推行岗位大练兵新模式 · 筑信访基石 促和谐发展 · 强化土地使用税检查 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 12年后中国女排重回榜首 · 三金花美网晋级次轮 · 体坛简讯 · 襄阳市民中心主体工程完工 · 庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 · 节能供暖 绿色未来 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 图文：国足首尔首练半遮面 · 孙可：我们已做好准备 · 图文：中韩大战 谁能笑到最后 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 10 体育 2016.8.31 星期三 阳新县地税局 强化土地使用税检查 湖北日报讯 今年上半年，阳新县地税局围绕管理增收这根主线，强化城镇土地使用税专项检查，截至6月底，该项工作完成实绩占年计划的94.92%，成效明显。

强化税法学习宣传。组织税收管理员学习相关政策，熟悉和掌握辖区内不同地段土地适用的等级税额标准。充分利用大厅公告栏、电子显示屏、散发宣传资料等形式，争取社会各界对城镇土地使用税征管工作的理解和支持。

强化部门沟通协作。充分利用国土部门的电子地图系统数据库资料，确定每一宗土地的使用证编号、使用面积、应纳税额等信息。定期上户核实情况，将真实的信息录入征管系统，建立分户税源台账。

强化过程检查考核。针对土地使用税清查过程中焦点难点问题强化巡查、专项检查和考核，根据纳税风险信息比对结果，按照“先易后难”的顺序，分次下发清查任务，并将完成情况与征管质量、奖惩兑现相挂钩。（柯愈杰）





