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 第10版 体育
·推行岗位大练兵新模式
·筑信访基石 促和谐发展
·强化土地使用税检查
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·12年后中国女排重回榜首
·三金花美网晋级次轮
·体坛简讯
·襄阳市民中心主体工程完工
·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕
·节能供暖 绿色未来
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·图文：国足首尔首练半遮面
·孙可：我们已做好准备
·图文：中韩大战 谁能笑到最后
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湖北日报电子版
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10 体育 2016.8.31 星期三
阳新县地税局
强化土地使用税检查
    湖北日报讯 今年上半年，阳新县地税局围绕管理增收这根主线，强化城镇土地使用税专项检查，截至6月底，该项工作完成实绩占年计划的94.92%，成效明显。
    强化税法学习宣传。组织税收管理员学习相关政策，熟悉和掌握辖区内不同地段土地适用的等级税额标准。充分利用大厅公告栏、电子显示屏、散发宣传资料等形式，争取社会各界对城镇土地使用税征管工作的理解和支持。
    强化部门沟通协作。充分利用国土部门的电子地图系统数据库资料，确定每一宗土地的使用证编号、使用面积、应纳税额等信息。定期上户核实情况，将真实的信息录入征管系统，建立分户税源台账。
    强化过程检查考核。针对土地使用税清查过程中焦点难点问题强化巡查、专项检查和考核，根据纳税风险信息比对结果，按照“先易后难”的顺序，分次下发清查任务，并将完成情况与征管质量、奖惩兑现相挂钩。（柯愈杰）


   
　