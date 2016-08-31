推行岗位大练兵新模式筑信访基石 促和谐发展强化土地使用税检查中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告12年后中国女排重回榜首三金花美网晋级次轮体坛简讯襄阳市民中心主体工程完工庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕节能供暖 绿色未来中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告图文：国足首尔首练半遮面孙可：我们已做好准备图文：中韩大战 谁能笑到最后中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
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 第10版 体育
·推行岗位大练兵新模式
·筑信访基石 促和谐发展
·强化土地使用税检查
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·12年后中国女排重回榜首
·三金花美网晋级次轮
·体坛简讯
·襄阳市民中心主体工程完工
·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕
·节能供暖 绿色未来
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·图文：国足首尔首练半遮面
·孙可：我们已做好准备
·图文：中韩大战 谁能笑到最后
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湖北日报电子版
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10 体育 2016.8.31 星期三
天门市地税局
筑信访基石 促和谐发展
    湖北日报讯 天门地税全面落实信访工作责任制，打造良好地税形象。
    一是结合重点，抓好纳税人信访工作。结合“营改增”、“金三”上线实际，利用办税服务大厅、12366投诉电话、税企qq群等方式，及时准确公开税收政策、重点、热点问题及工作动态，获取纳税人理解、支持和配合。
    二是谈心谈话，抓好党建信访工作。开展干部“谈心谈话”制度，对年轻同志，多“指路子、压担子、教法子”；对遇困难挫折同志，耐心开导，帮助解围解困；对离退休人员，班子带头走访慰问。
    三是灾后重建，抓好群众信访工作。市局2次自发开展抗洪救灾献爱心活动，共捐款90350元，出资46000元购置大米送往灾区。目前，市局正配合当地党委、政府，对符合减免规定的税种及时办理优惠，对洪灾造成的纳税申报困难户开通快速通道。（鄢宇艳）


   
　