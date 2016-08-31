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推行岗位大练兵新模式
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节能供暖 绿色未来
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图文：中韩大战 谁能笑到最后
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中国银行业监督管理委员会湖北监
10
体育
2016.8.31 星期三
掇刀区国税局
推行岗位大练兵新模式
湖北日报讯 8月26日，正搭乘火车出差的掇刀区国税局工作人员小金拿出手机，打开掇刀国税全员岗位大练兵APP，做起税收管理类答题,提交后打开单位微信群中交流做题的心得体会。
为适应营改增、金税三期等新形势下税收工作需求，掇刀区国税局结合“两学一做”学习教育，扎实开展“岗位大练兵、业务大比武”活动, 全面调动干部职工履职尽责积极性，掀起“学业务、练技能、当能手”的热潮。针对岗位大练兵题库仅在局域网才可使用的局限，掇刀区局利用“互联网+手机”平台，开发岗位大练兵APP，推行“互联网+岗位大练兵”新模式。
据掇刀区局负责人介绍，岗位大练兵APP题目涵盖税收管理、行政管理、信息技术等多个涉税内容，参与人员可随时随地进行能力培训和测试，提升学习效果。（夏疆 全幸福）