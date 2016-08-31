查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·推行岗位大练兵新模式 ·筑信访基石 促和谐发展 ·强化土地使用税检查 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·12年后中国女排重回榜首 ·三金花美网晋级次轮 ·体坛简讯 ·襄阳市民中心主体工程完工 ·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 ·节能供暖 绿色未来 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：国足首尔首练半遮面 ·孙可：我们已做好准备 ·图文：中韩大战 谁能笑到最后 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 推行岗位大练兵新模式 · 筑信访基石 促和谐发展 · 强化土地使用税检查 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 12年后中国女排重回榜首 · 三金花美网晋级次轮 · 体坛简讯 · 襄阳市民中心主体工程完工 · 庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 · 节能供暖 绿色未来 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 图文：国足首尔首练半遮面 · 孙可：我们已做好准备 · 图文：中韩大战 谁能笑到最后 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 10 体育 2016.8.31 星期三 掇刀区国税局 推行岗位大练兵新模式 湖北日报讯 8月26日，正搭乘火车出差的掇刀区国税局工作人员小金拿出手机，打开掇刀国税全员岗位大练兵APP，做起税收管理类答题,提交后打开单位微信群中交流做题的心得体会。

为适应营改增、金税三期等新形势下税收工作需求，掇刀区国税局结合“两学一做”学习教育，扎实开展“岗位大练兵、业务大比武”活动, 全面调动干部职工履职尽责积极性，掀起“学业务、练技能、当能手”的热潮。针对岗位大练兵题库仅在局域网才可使用的局限，掇刀区局利用“互联网+手机”平台，开发岗位大练兵APP，推行“互联网+岗位大练兵”新模式。

据掇刀区局负责人介绍，岗位大练兵APP题目涵盖税收管理、行政管理、信息技术等多个涉税内容，参与人员可随时随地进行能力培训和测试，提升学习效果。（夏疆 全幸福）





