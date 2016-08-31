查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·推行岗位大练兵新模式 ·筑信访基石 促和谐发展 ·强化土地使用税检查 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·12年后中国女排重回榜首 ·三金花美网晋级次轮 ·体坛简讯 ·襄阳市民中心主体工程完工 ·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 ·节能供暖 绿色未来 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：国足首尔首练半遮面 ·孙可：我们已做好准备 ·图文：中韩大战 谁能笑到最后 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 推行岗位大练兵新模式 · 筑信访基石 促和谐发展 · 强化土地使用税检查 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 12年后中国女排重回榜首 · 三金花美网晋级次轮 · 体坛简讯 · 襄阳市民中心主体工程完工 · 庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 · 节能供暖 绿色未来 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 图文：国足首尔首练半遮面 · 孙可：我们已做好准备 · 图文：中韩大战 谁能笑到最后 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 10 体育 2016.8.31 星期三 中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 湖北日报讯 经中国银行业监督管理委员会湖北监管局批准，中国农业银行股份有限公司武汉油纱路分理处升格更名为中国农业银行股份有限公司武汉油纱路支行，现予以公告。

中国银行业监督管理委员会湖北监管局

2016年8月31日

中国农业银行股份有限公司武汉油纱路支行

机构编码：B0002S242010137

许可证流水号：00598004

业务范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

批准成立日期：1994年7月19日

住所：湖北省武汉市东西湖区燕岭新村油纱路158号

传真：027-83891376

发证机关：中国银行业监督管理委员会湖北监管局

发证日期：2016年7月5日

以上信息可在中国银行业监督管理委员会网站（www.cbrc.gov.cn）上查询。





