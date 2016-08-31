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首尔世界杯体育场，对于韩国足球人来说，地位形同沈阳的五里河体育场。米卢当年率领国足在五里河一举杀入了韩日世界杯，也在当年，韩国队在首尔世界杯体育场铸就了世界杯四强的神话。

2007年，五里河被炸成了一堆废墟，而首尔世界杯体育场屹立至今，成为韩国足球人心目中的“圣地”。本报记者今日飞抵首尔，从机场到酒店，再到当天下午随国足来到“圣地”，充分感受到了韩国大众以及韩国足球人的傲慢与偏见。



韩国队只用三天备战



武汉飞首尔经停青岛，一位韩国年轻人在记者旁边坐下，他是一家韩资企业在青岛的员工，往来中韩多年，会说简单的中文。当得知记者要采访中韩之战，还有多达万余名中国球迷现场助阵时，他有些震惊：“你们来了这么多人啊，中国队能赢吗？！”

也是，在大多韩国人眼中，中国队好像从未赢过韩国队，尽管高洪波曾率队在东亚四强赛上3比0大胜韩国队，但那支韩国队却基本属于全韩班，与即将出征12强赛的这支韩国队完全不能相提并论。记者想了一想，把快到嘴边的话又咽了下去。

面对中国队，韩国足球的确拥有傲慢的资本。国足早早便在沈阳集结备战，而韩国队的备战时间只有3天，效力于英超热刺队的头号球星孙兴民刚刚返回首尔，队中20名球员直到29日才开始首次合练。在问及与中国队比赛的话题时，孙兴民笑言：“3天时间足够磨合了，这是我们的主场，又是12强赛的首战，必须发挥这一优势取胜！”

9月1日后，韩国队要客战叙利亚队，主教练施蒂利克却表示，那场比赛不需要孙兴民了，他将提前返回英超。当天下午，有中国记者特意前往韩国队的训练基地去探访，而韩国队没有丝毫的回避，训练后还安排孙兴民、黄喜灿等球员一一接受采访，对于中韩之战，韩方球员的眼中只有胜利二字。



韩国舆论均看好主队



2002年韩日世界杯，米卢的国足就是在首尔世界杯体育场首次登上了世界杯舞台，不过在小组赛第三轮便以0比3负于土耳其队遭淘汰出局，出发和告别之地都在“圣地”。

此外，包括中国女足在内的国字号在这块场地的胜率都是零。不过在亚冠赛场，中超球队改变了国字号一边倒的窘境，虽然还没能取得一场胜利，但包括恒大在内的部分球队在“圣地”的比赛，场面上已经占优，今年的亚冠小组赛，中超BIG4在与韩国球队的交手中，战绩是3胜3平2负，可以说，中超不恐韩！

在韩国球迷看来，中超球队的胜利得益于阵中拥有的诸多大牌外援，谈到恒大的话题时，与记者同行的韩国小伙说：“两次夺得亚冠冠军，恒大实在太强大了！”但他马上话锋一转，流露出了不服气的一面，“如果没有那些外援，恐怕与我们交手时会是另一个结果吧。”

记者在采访2014年仁川亚运会时，曾目睹过数十家韩媒在机场围堵孙杨的壮观场面，这其中既有体育记者，也有娱乐、财经的同行。而今日中国队在首尔的首次亮相，韩国媒体却并太不关注，国足的训练场边，只来了七八家韩国媒体，在与中国记者的对话中，他们透露，有不少在中超踢球的韩国国脚预测此役的比分会是3比0，笑到最后的将是韩国队，“由于历史的缘故，韩国队非常看重与日本队的比赛，但与中国队的比赛却不是这样！”这句话的意味不难解读，在韩国媒体看来，中韩两队不在同一个水平线上，这场比赛战胜中国队应该没有任何问题。（本报首尔30日电 记者徐平）





