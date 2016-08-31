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 第10版 体育
·推行岗位大练兵新模式
·筑信访基石 促和谐发展
·强化土地使用税检查
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·12年后中国女排重回榜首
·三金花美网晋级次轮
·体坛简讯
·襄阳市民中心主体工程完工
·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕
·节能供暖 绿色未来
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·图文：国足首尔首练半遮面
·孙可：我们已做好准备
·图文：中韩大战 谁能笑到最后
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湖北日报电子版
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10 体育 2016.8.31 星期三
孙可：我们已做好准备
    湖北日报讯 本报首尔30日电（记者徐平）今天代表国足接受采访的是唯一来自中甲联赛的孙可，对于这场中韩之战，孙可表示，全队都做好了准备，希望能够取得一个理想的比赛结果。
    当记者将韩国国脚必胜中国队的言论转告给孙可时，他坦承韩国队的实力的确要比中国队强，但他又说：“中国队会做好自己，去力拼对手！”采访中他多次谈到了团队精神，“韩国队比较讲究团队配合和拼搏精神，所以这场比赛，中国队肯定会遭遇到各种困难，但我们同样会拿出永不放弃的精神来。”
    孙可告诉记者，在过去几天的训练中，教练组不断在灌输享受足球的理念，“高指导要求我们积极乐观地面对12强赛，要做一支充满态度的球队。我们这几天也一直在积极了解对手，但足球充满了偶然性，所以只能做好自己！”
    有记者询问孙可是否找到了对方的弱点时，孙可并未正面回答，“我们还是把重点放在自己身上吧。”


   
　