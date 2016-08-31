查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第10版 体育
·推行岗位大练兵新模式
·筑信访基石 促和谐发展
·强化土地使用税检查
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·12年后中国女排重回榜首
·三金花美网晋级次轮
·体坛简讯
·襄阳市民中心主体工程完工
·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕
·节能供暖 绿色未来
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·图文：国足首尔首练半遮面
·孙可：我们已做好准备
·图文：中韩大战 谁能笑到最后
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体育
第11版 : 论丛
第12版 : 专题
第2版 : 时政要闻
第3版 : 不忘初心 继续前进
第4版 : 全力以赴 恢复重建
第5版 : 时政要闻
第6版 : 时事
第7版 : 评论
第8版 : 经济纵横
第9版 : 综合新闻
·
推行岗位大练兵新模式
·
筑信访基石 促和谐发展
·
强化土地使用税检查
·
中国银行业监督管理委员会湖北监
·
12年后中国女排重回榜首
·
三金花美网晋级次轮
·
体坛简讯
·
襄阳市民中心主体工程完工
·
庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕
·
节能供暖 绿色未来
·
中国银行业监督管理委员会湖北监
·
图文：国足首尔首练半遮面
·
孙可：我们已做好准备
·
图文：中韩大战 谁能笑到最后
·
中国银行业监督管理委员会湖北监
10
体育
2016.8.31 星期三
12强赛倒计时2天
图文：国足首尔首练半遮面
湖北日报讯 图为：8月30日，中国队主教练高洪波（右一）在训练前。（新华社发）
本报首尔30日电（记者徐平）30日下午4点半，中国男足在首尔世界杯体育场的外场进行抵达韩国后的第一次训练，9月1日，国足将在这里与韩国队进行俄罗斯世界杯亚洲区预选赛12强赛的首场比赛。大批中国记者和部分中国球迷早早来到场边，准备看看国足的训练和真实状态，但主帅高洪波只开放了热身活动后，便继续封训。这意味着，高洪波没打算在赛前亮出底牌。
与沈阳不同的是，首尔世界杯体育场的外场毫无遮挡，中国队的一举一动全部都在大家的视线之中，记者注意到，训练并无新意，就是热身、射门和分组对抗。记者还发现，原本25人的训练课只有24人参加，原来，蒿俊闵抵达首尔之后患上了轻微感冒，队医检查之后安排他休息。据悉，这两天队医将会对蒿俊闵进行专门照顾，如果病情不加重的话，赛前踩场训练时他将与全队合练，但是否可以参赛还要看教练组最后定夺。迄今为止，蒿俊闵是国足阵中唯一一个出现新伤病的球员。
此时的首尔已显秋意，在国足抵达当晚，中国足协党委书记、专职执委于洪臣特意看望了守候在中国队驻地外的球迷。看到大家都还穿着夏装，于洪臣嘱咐他们晚上出来多穿点衣服，一位老球迷半开玩笑地说：“冷，好哇！是不是预示着中国队爆冷？！”虽是一句玩笑话，但却道出了所有球迷的心愿：与韩国队交手，哪怕是一场平局，对国足来说也是爆了一个冷门！