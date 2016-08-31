查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·推行岗位大练兵新模式 ·筑信访基石 促和谐发展 ·强化土地使用税检查 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·12年后中国女排重回榜首 ·三金花美网晋级次轮 ·体坛简讯 ·襄阳市民中心主体工程完工 ·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 ·节能供暖 绿色未来 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：国足首尔首练半遮面 ·孙可：我们已做好准备 ·图文：中韩大战 谁能笑到最后 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 推行岗位大练兵新模式 · 筑信访基石 促和谐发展 · 强化土地使用税检查 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 12年后中国女排重回榜首 · 三金花美网晋级次轮 · 体坛简讯 · 襄阳市民中心主体工程完工 · 庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 · 节能供暖 绿色未来 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 图文：国足首尔首练半遮面 · 孙可：我们已做好准备 · 图文：中韩大战 谁能笑到最后 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 10 体育 2016.8.31 星期三 12强赛倒计时2天 图文：国足首尔首练半遮面 湖北日报讯 图为：8月30日，中国队主教练高洪波（右一）在训练前。（新华社发）



本报首尔30日电（记者徐平）30日下午4点半，中国男足在首尔世界杯体育场的外场进行抵达韩国后的第一次训练，9月1日，国足将在这里与韩国队进行俄罗斯世界杯亚洲区预选赛12强赛的首场比赛。大批中国记者和部分中国球迷早早来到场边，准备看看国足的训练和真实状态，但主帅高洪波只开放了热身活动后，便继续封训。这意味着，高洪波没打算在赛前亮出底牌。

与沈阳不同的是，首尔世界杯体育场的外场毫无遮挡，中国队的一举一动全部都在大家的视线之中，记者注意到，训练并无新意，就是热身、射门和分组对抗。记者还发现，原本25人的训练课只有24人参加，原来，蒿俊闵抵达首尔之后患上了轻微感冒，队医检查之后安排他休息。据悉，这两天队医将会对蒿俊闵进行专门照顾，如果病情不加重的话，赛前踩场训练时他将与全队合练，但是否可以参赛还要看教练组最后定夺。迄今为止，蒿俊闵是国足阵中唯一一个出现新伤病的球员。

此时的首尔已显秋意，在国足抵达当晚，中国足协党委书记、专职执委于洪臣特意看望了守候在中国队驻地外的球迷。看到大家都还穿着夏装，于洪臣嘱咐他们晚上出来多穿点衣服，一位老球迷半开玩笑地说：“冷，好哇！是不是预示着中国队爆冷？！”虽是一句玩笑话，但却道出了所有球迷的心愿：与韩国队交手，哪怕是一场平局，对国足来说也是爆了一个冷门！





