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 第10版 体育
·推行岗位大练兵新模式
·筑信访基石 促和谐发展
·强化土地使用税检查
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·12年后中国女排重回榜首
·三金花美网晋级次轮
·体坛简讯
·襄阳市民中心主体工程完工
·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕
·节能供暖 绿色未来
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·图文：国足首尔首练半遮面
·孙可：我们已做好准备
·图文：中韩大战 谁能笑到最后
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
湖北日报电子版
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10 体育 2016.8.31 星期三
中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
    湖北日报讯 经中国银行业监督管理委员会湖北监管局批准，广发银行股份有限公司武汉华科大社区支行开业，现予以公告。
    中国银行业监督管理委员会湖北监管局
    2016年8月31日
    广发银行股份有限公司武汉华科大社区支行
    机构编码：B0012S242010019
    许可证流水号：00598019
    业务范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
    批准成立日期：2016年8月4日
    住所：湖北省武汉市洪山区华中科技大学主校区西区58号
    传真：027-85354848
    发证机关：中国银行业监督管理委员会湖北监管局
    发证日期：2016年8月16日
    以上信息可在中国银行业监督管理委员会网站（www.cbrc.gov.cn）上查询。


   
　