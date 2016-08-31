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 第10版 体育
·推行岗位大练兵新模式
·筑信访基石 促和谐发展
·强化土地使用税检查
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·12年后中国女排重回榜首
·三金花美网晋级次轮
·体坛简讯
·襄阳市民中心主体工程完工
·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕
·节能供暖 绿色未来
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·图文：国足首尔首练半遮面
·孙可：我们已做好准备
·图文：中韩大战 谁能笑到最后
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湖北日报电子版
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10 体育 2016.8.31 星期三
节能供暖 绿色未来
——德国WOLF　品牌推广昨在汉举行
    湖北日报讯 “卓越节能设想，引领未来”，德国WOLF　暨2016湖北地区产品推介会昨日在汉举行。
    来自德国的WOLF，是具有“蓝天使”环保认证的标志品牌。自1963年成立以来，WOLF在供热、通风、空调、太阳能领域，长期致力于深化核心设计，创造具有划时代意义的专利技术，是国际知名供暖设备供应厂商。
    推介会上，现场展示了WOLF系列产品，百分百德国原装进口，体现品质保障，同时带来绿色节能高效采暖体验和解决方案，也将智能家居生活的舒适环保进行了生动诠释。该品牌湖北总代理湖北瀚嘉中城智能环境有限公司负责人表示，希望凭借长期积淀的技术优势、成熟务实的工业设计以及贴心环保的产品方案，为湖北消费者提供高效、可信赖的产品和服务，为数以万计的家庭带去温暖与舒适。
    另据了解，德国WOLF进入中国市场多年，尖端的技术、高品质的产品、便捷的安装，受到消费者一致好评，将“温暖于心，恒久不变”的理念贯穿于心、于行。（黄文）


   
　