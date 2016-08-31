推行岗位大练兵新模式筑信访基石 促和谐发展强化土地使用税检查中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告12年后中国女排重回榜首三金花美网晋级次轮体坛简讯襄阳市民中心主体工程完工庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕节能供暖 绿色未来中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告图文：国足首尔首练半遮面孙可：我们已做好准备图文：中韩大战 谁能笑到最后中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
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 第10版 体育
·推行岗位大练兵新模式
·筑信访基石 促和谐发展
·强化土地使用税检查
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·12年后中国女排重回榜首
·三金花美网晋级次轮
·体坛简讯
·襄阳市民中心主体工程完工
·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕
·节能供暖 绿色未来
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·图文：国足首尔首练半遮面
·孙可：我们已做好准备
·图文：中韩大战 谁能笑到最后
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10 体育 2016.8.31 星期三
襄阳市民中心主体工程完工
    湖北日报讯 昨从襄阳市东津新区获悉，襄阳市民中心主体工程已经完工，布展完成后将成为汉江流域及鄂西北规模宏大、设施完善、服务一流的市民服务中心。
    据悉，该工程总投资2.8亿元，建筑面积56000平方米，由市民服务中心、信访接待中心、规划展览馆和城建档案馆等部分组成。未来，这里将为600万襄阳市民提供行政服务，展示城市规划，并成为集教育培训、商务洽谈、文化休闲等于一体的综合性服务平台。（胡肖玲 喻尧）


 
　