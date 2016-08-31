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在销毁地点，200多桶假冒双虎涂料和300多个空桶被运到现场，堆成一座“高山”。据介绍，仅从外包装上看，这些涂料到了以假乱真的地步，但是质量低劣，污染较大。去年11月以来，执法部门查处制售假冒双虎涂料案件51起，查获涂料成品3000多桶，包装桶1万多个，案值200多万元。据悉，制假窝点主要分布在我省内。

去年初，双虎涂料公司从硚口古田搬迁至武汉化工新区。其间出现短期“缺货”，不法商家趁虚而入，盗用“双虎”品牌制假售假。





