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第9版 综合新闻
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图文：湖北省“健康中国行”主题
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百名小学生赴澳门举行夏令营
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图文：姐姐变成妹妹的“小师妹”
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我省源头清理骚扰电话
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综合新闻
2016.8.31 星期三
搬迁空档期，不法商家趁虚而入
武汉双虎集中销毁假冒涂料
湖北日报讯 （记者汪洋）先倒出液体涂料，集中无害化处理，再将空桶压扁……昨日，武汉双虎涂料公司在化工新区力诺产业园集中销毁假冒涂料。
在销毁地点，200多桶假冒双虎涂料和300多个空桶被运到现场，堆成一座“高山”。据介绍，仅从外包装上看，这些涂料到了以假乱真的地步，但是质量低劣，污染较大。去年11月以来，执法部门查处制售假冒双虎涂料案件51起，查获涂料成品3000多桶，包装桶1万多个，案值200多万元。据悉，制假窝点主要分布在我省内。
去年初，双虎涂料公司从硚口古田搬迁至武汉化工新区。其间出现短期“缺货”，不法商家趁虚而入，盗用“双虎”品牌制假售假。