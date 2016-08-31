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第9版 综合新闻
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·钮新强院士捐百万奖金助库区学子
·我省7家药企被收回GMP证书
·华农学者发布籼稻高质量参考基因组
·我省首家专业茶学院成立
·武汉双虎集中销毁假冒涂料
·全国巾帼家政服务职业大赛落幕
·图文：湖北省“健康中国行”主题宣传活动举行
·百名小学生赴澳门举行夏令营
·图文：姐姐变成妹妹的“小师妹”
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舌尖上的荆楚“非遗”，你吃过几
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钮新强院士捐百万奖金助库区学子
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我省7家药企被收回GMP证书
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华农学者发布籼稻高质量参考基因
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我省首家专业茶学院成立
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武汉双虎集中销毁假冒涂料
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全国巾帼家政服务职业大赛落幕
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图文：湖北省“健康中国行”主题
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百名小学生赴澳门举行夏令营
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图文：姐姐变成妹妹的“小师妹”
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我省源头清理骚扰电话
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综合新闻
2016.8.31 星期三
我省首家专业茶学院成立
湖北日报讯 （记者黄磊、通讯员黄嘉祺）昨日，天门职业技术学院和陆羽国际集团签署合作协议，开展校企联合、共建陆羽茶学院。
据了解，目前国内院校设立的茶学专业培养的大多是茶叶种植、茶文化等专用型人才。随着电商、金融等新元素逐渐向茶叶行业渗透，急需既懂金融和营销，又懂茶叶的复合型人才。据悉，茶学院预计最早于2017年开始招生，初期为专科专业。