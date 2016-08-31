舌尖上的荆楚“非遗”，你吃过几个钮新强院士捐百万奖金助库区学子我省7家药企被收回GMP证书华农学者发布籼稻高质量参考基因组我省首家专业茶学院成立武汉双虎集中销毁假冒涂料全国巾帼家政服务职业大赛落幕图文：湖北省“健康中国行”主题宣传活动举行百名小学生赴澳门举行夏令营图文：姐姐变成妹妹的“小师妹”我省源头清理骚扰电话
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 第9版 综合新闻
·舌尖上的荆楚“非遗”，你吃过几个
·钮新强院士捐百万奖金助库区学子
·我省7家药企被收回GMP证书
·华农学者发布籼稻高质量参考基因组
·我省首家专业茶学院成立
·武汉双虎集中销毁假冒涂料
·全国巾帼家政服务职业大赛落幕
·图文：湖北省“健康中国行”主题宣传活动举行
·百名小学生赴澳门举行夏令营
·图文：姐姐变成妹妹的“小师妹”
·我省源头清理骚扰电话
湖北日报电子版
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9 综合新闻 2016.8.31 星期三
我省首家专业茶学院成立
    湖北日报讯 （记者黄磊、通讯员黄嘉祺）昨日，天门职业技术学院和陆羽国际集团签署合作协议，开展校企联合、共建陆羽茶学院。
    据了解，目前国内院校设立的茶学专业培养的大多是茶叶种植、茶文化等专用型人才。随着电商、金融等新元素逐渐向茶叶行业渗透，急需既懂金融和营销，又懂茶叶的复合型人才。据悉，茶学院预计最早于2017年开始招生，初期为专科专业。


   
　