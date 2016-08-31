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“在收到录取通知书的那一刻，父母笑了，转身却哭了。高额的学费，将我们全家压得喘不过气。心有梦想，却无力飞翔。”

巴东县官渡口镇三峡库区移民、大学新生陈豆豆，说起求学的渴望和家庭贫困的无奈，让人动容。陈豆豆今年考取武汉科技大学。当得知其成为钮新强院士资助对象，可获得一笔2.5万元的上学资助时，陈豆豆一家感激不尽。

23日至26日，长江设计院工作人员代表中国工程院院士、长江设计院院长钮新强赴三峡、丹江口湖北库区，在当地干部的陪同下，实地走访20名受助学子，为他们送去钮新强的期盼与嘱托。

“湖北省各级政府与全省人民为三峡工程与南水北调中线工程建设作出了巨大贡献，尤其是库区人民顾大局、舍小家，作出巨大牺牲，使我深受感动。”这是钮新强在2015年获得湖北省科学技术突出贡献奖时的感言。钮新强多年从事三峡工程、南水北调中线工程的设计工作，始终心系库区人民。在获得100万元奖金之际，钮新强表示要将奖金全部捐出，资助三峡、丹江口湖北库区移民贫困孩子上学。

湖北省移民局与长江设计院协助钮新强院士制定了奖助方案，奖助对象为三峡、丹江口湖北库区9县（市、区）的内安贫困移民家庭中符合条件的大学生。奖助分2015年度、2016年度两批进行，每批20人。每人4年共资助2.5万元，第一学年1万元，后3学年各5000元。

2015级受助的20名大学生现已完成大学一年级学业，本次实地走访的是2016级经当地政府遴选的20名大学新生。

40名学子的家庭十分困难。大部分家庭属民政局确定的低保户、精准扶贫户，多因家人伤病丧失劳动力而致贫。学子们身处家庭困境，却没有放弃学业。他们不懈努力，均考上了二本及以上高校，其中不乏优异者考取了哈工大、华科大、西安交大、中国地大、西南大学等知名高校。许多家庭正因学费忧愁，是钮新强院士的定向资助，为孩子们的求学梦插上了翅膀。

长江设计院工作人员走访之时，受助学子及其家人一遍遍重复着感谢的话。“谢谢钮新强伯伯！”“我一定会好好学习的。”家住丹江口市六里坪镇的受助学子王琴面露羞涩：“我以后想当个老师，回报社会。”没有华丽的语言，只有满心的感动。

2015级受助的20名学子也纷纷来信，分享在大学第一年的学习生活体会。除了学习之外，学子们做的最多的事，就是积极参加志愿服务活动，帮助残障人士、孤寡老人、留守儿童，把爱传递给更多需要帮助的人。





