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 第9版 综合新闻
·舌尖上的荆楚“非遗”，你吃过几个
·钮新强院士捐百万奖金助库区学子
·我省7家药企被收回GMP证书
·华农学者发布籼稻高质量参考基因组
·我省首家专业茶学院成立
·武汉双虎集中销毁假冒涂料
·全国巾帼家政服务职业大赛落幕
·图文：湖北省“健康中国行”主题宣传活动举行
·百名小学生赴澳门举行夏令营
·图文：姐姐变成妹妹的“小师妹”
·我省源头清理骚扰电话
湖北日报电子版
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9 综合新闻 2016.8.31 星期三
孪生姊妹聚首中南财经政法大学
图文：姐姐变成妹妹的“小师妹”
    湖北日报讯 （记者韩晓玲、通讯员徐悠扬）昨日，作为研究生新生的姐姐刘超凡来到中南财经政法大学报到时，却成了妹妹刘菲凡的“小师妹”。
    这对双胞胎来自河南南阳，一直形影不离。高考那年，妹妹考上了武汉的高校，姐姐发挥不理想，复读一年后到郑州上大学。尽管这几年放假时都会相聚，姐妹俩仍觉得分开不习惯，决定要考进同一个学校读研。
    去年，刘菲凡考上了中南财经政法大学新闻专业。刘超凡今年则考上了该校社会保障专业，昨日在“师姐”妹妹的帮助下，很快办完了入学手续。
    图片由本人提供


   
　