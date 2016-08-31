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这对双胞胎来自河南南阳，一直形影不离。高考那年，妹妹考上了武汉的高校，姐姐发挥不理想，复读一年后到郑州上大学。尽管这几年放假时都会相聚，姐妹俩仍觉得分开不习惯，决定要考进同一个学校读研。

去年，刘菲凡考上了中南财经政法大学新闻专业。刘超凡今年则考上了该校社会保障专业，昨日在“师姐”妹妹的帮助下，很快办完了入学手续。

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