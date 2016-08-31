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 第9版 综合新闻
·舌尖上的荆楚“非遗”，你吃过几个
·钮新强院士捐百万奖金助库区学子
·我省7家药企被收回GMP证书
·华农学者发布籼稻高质量参考基因组
·我省首家专业茶学院成立
·武汉双虎集中销毁假冒涂料
·全国巾帼家政服务职业大赛落幕
·图文：湖北省“健康中国行”主题宣传活动举行
·百名小学生赴澳门举行夏令营
·图文：姐姐变成妹妹的“小师妹”
·我省源头清理骚扰电话
湖北日报电子版
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9 综合新闻 2016.8.31 星期三
百名小学生赴澳门举行夏令营
    湖北日报讯 （记者刘娜、通讯员汪纯莲、曹丽萍）27日至30日，我省百名小学生在省侨联、澳鄂大专人士协会组织下赴澳门举办夏令营活动。
    恐龙时代的地球是怎样的？澳门大三巴牌坊有何来历？大熊猫在澳门生活得习惯么？在澳门期间，小学生们体验了澳门科学馆的4D电影、参观了澳门博物馆、熊猫馆，还游览了大三巴牌坊、金莲广场，体验了黑沙滩烧烤，度过了一次愉快的奇幻之旅。
    此次活动得到了澳鄂大专人士协会名誉会长、澳门商人陈国成的赞助，并由澳鄂大专人士协会申请了澳门政府免费提供的活动营地“黑沙青年旅舍”。
    该夏令营活动已经连续开展7年，陈国成表示，今后还将继续支持举办活动，帮助更多的湖北学生开阔视野、增长见识。


   
　