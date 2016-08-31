查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济纵横 ·2018年光谷将集聚创投机构800家 ·三峡机场开通宜昌温州航线 ·图文：圣伟屹公司激活十堰汽配产业潜力 ·图文：辣椒丰收 ·“硅谷精神之父”将来汉发布新预言 ·农村一二三产业融合凸显乘法效应 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 2018年光谷将集聚创投机构8 · 三峡机场开通宜昌温州航线 · 图文：圣伟屹公司激活十堰汽配产 · 图文：辣椒丰收 · “硅谷精神之父”将来汉发布新预 · 农村一二三产业融合凸显乘法效应 8 经济纵横 2016.8.31 星期三 7万多个农业产业化组织领头 农村一二三产业融合凸显乘法效应 湖北日报讯 记者张爱虎 通讯员杜巍 李聚森



往年处暑时节，小龙虾已进入销售尾声，但今年8月30日，潜江小龙虾交易中心依然订单爆满。欧式茴香虾、单冻虾尾、块冻虾仁等小龙虾系列加工产品，正在车间整装待发。有了工厂和冷冻库，小龙虾可以“红”到春节。

潜江潜网电子商务有限公司总经理李红卫介绍：“小龙虾生产实现了标准化、工业化、集群化，通过溯源体系，可实现小龙虾从养殖到餐桌的深度溯源。”现在公司已整合出包括物流体系、电商产业在内的融一二三产业为一体的完整链条。预计今年潜江小龙虾年产值可从过去130亿元增长到160多亿元。

29日至30日，全省农村一二三产业融合发展推进会在潜江召开。农村“三产”融合，是农业产业化的升级版，是趋势和必然选择。省农业厅副厅长涂胜华介绍，今年以来，全省各地通过产业链延伸、功能拓展、产业聚集、业态创新等形式，农村一二三产业融合发展取得了阶段性成果：“培植了一大批新型农业经营主体，各类农业产业化组织总数达到71225个，同比增长21.63%，在推进农村一二三产业融合发展上，真正发挥了‘领头羊’作用，探索了一些产业融合的典型模式。”

在红安，华缘种植专业合作社投资2000万元，建设1700亩的休闲农业示范点，里面有杨梅园等生态采摘区、郁金香等特色花卉观赏区，还有水稻、花生等农特产的种植区，生态餐厅和农产品展销的旅游接待区。那里是田园也是公园，既有农场也有车间和市场。合作社理事长李志强算了一笔账：“一二三产业融合后，农产品销售收入、农副产品销售收入、服务业销售收入比基本达到 1:2:4。2015年营收1120万元，其中农产品销售收入160万元，农副产品销售收入330万元，服务业销售收入630万元。”

合作社用工主要是当地50岁以上的留守妇女和老人，村民既收土地租金又当工人赚取工资，收入翻倍增长。省农业厅产业化处副处长郭会兵说：“农村‘三产’融合发展才会产生乘法效应。能在有限的资源、有限的土地基础上产生更多的增值，让农民更多受益。”





