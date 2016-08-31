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第8版 经济纵横
·2018年光谷将集聚创投机构800家
·三峡机场开通宜昌温州航线
·图文：圣伟屹公司激活十堰汽配产业潜力
·图文：辣椒丰收
·“硅谷精神之父”将来汉发布新预言
·农村一二三产业融合凸显乘法效应
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2018年光谷将集聚创投机构8
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三峡机场开通宜昌温州航线
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图文：圣伟屹公司激活十堰汽配产
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图文：辣椒丰收
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“硅谷精神之父”将来汉发布新预
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农村一二三产业融合凸显乘法效应
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经济纵横
2016.8.31 星期三
相约9月7日互联网+创新创业大会
“硅谷精神之父”将来汉发布新预言
湖北日报讯 （记者李先宏、通讯员李涛、朱洋波）未来30年的财富风口在哪里？未来30年互联网技术的趋势是什么？9月7日，有“硅谷精神之父”、“科技商业预言家”之称的凯文·凯利，将带着他对未来最新的预言，首次来到武汉洪山“大学之城”，与武汉互联网“四小龙”及大学生创客们展开深度交流。
活动主办者武汉光谷联合集团昨介绍，凯文·凯利将于9月7日下午，在武汉理工大学体育馆举行的“2016中国武汉互联网+创新创业大会”上发表主题演讲，并与武汉互联网“四小龙”的CEO现场对话。上午和晚上在武汉创意天地，分别举行私享会和主题为“相逢必然，偶遇未来”的读书会，与优秀企业家、创业者面对面交流。
凯文·凯利是美国《连线》（Wired）杂志创始主编，20年前，他成功预言了互联网的新秩序，云计算、物联网也被现实验证。其著作《失控》《必然》等，深刻揭示了科技、社会和经济的核心内涵，被誉为“科技界的圣经”。其中的《失控》更是启发了经典科幻电影《黑客帝国》的诞生。