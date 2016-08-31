查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济纵横 ·2018年光谷将集聚创投机构800家 ·三峡机场开通宜昌温州航线 ·图文：圣伟屹公司激活十堰汽配产业潜力 ·图文：辣椒丰收 ·“硅谷精神之父”将来汉发布新预言 ·农村一二三产业融合凸显乘法效应 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 2018年光谷将集聚创投机构8 · 三峡机场开通宜昌温州航线 · 图文：圣伟屹公司激活十堰汽配产 · 图文：辣椒丰收 · “硅谷精神之父”将来汉发布新预 · 农村一二三产业融合凸显乘法效应 8 经济纵横 2016.8.31 星期三 相约9月7日互联网+创新创业大会 “硅谷精神之父”将来汉发布新预言 湖北日报讯 （记者李先宏、通讯员李涛、朱洋波）未来30年的财富风口在哪里？未来30年互联网技术的趋势是什么？9月7日，有“硅谷精神之父”、“科技商业预言家”之称的凯文·凯利，将带着他对未来最新的预言，首次来到武汉洪山“大学之城”，与武汉互联网“四小龙”及大学生创客们展开深度交流。

活动主办者武汉光谷联合集团昨介绍，凯文·凯利将于9月7日下午，在武汉理工大学体育馆举行的“2016中国武汉互联网+创新创业大会”上发表主题演讲，并与武汉互联网“四小龙”的CEO现场对话。上午和晚上在武汉创意天地，分别举行私享会和主题为“相逢必然，偶遇未来”的读书会，与优秀企业家、创业者面对面交流。

凯文·凯利是美国《连线》（Wired）杂志创始主编，20年前，他成功预言了互联网的新秩序，云计算、物联网也被现实验证。其著作《失控》《必然》等，深刻揭示了科技、社会和经济的核心内涵，被誉为“科技界的圣经”。其中的《失控》更是启发了经典科幻电影《黑客帝国》的诞生。





