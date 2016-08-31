查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第8版 经济纵横
·2018年光谷将集聚创投机构800家
·三峡机场开通宜昌温州航线
·图文：圣伟屹公司激活十堰汽配产业潜力
·图文：辣椒丰收
·“硅谷精神之父”将来汉发布新预言
·农村一二三产业融合凸显乘法效应
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体育
第11版 : 论丛
第12版 : 专题
第2版 : 时政要闻
第3版 : 不忘初心 继续前进
第4版 : 全力以赴 恢复重建
第5版 : 时政要闻
第6版 : 时事
第7版 : 评论
第8版 : 经济纵横
第9版 : 综合新闻
·
2018年光谷将集聚创投机构8
·
三峡机场开通宜昌温州航线
·
图文：圣伟屹公司激活十堰汽配产
·
图文：辣椒丰收
·
“硅谷精神之父”将来汉发布新预
·
农村一二三产业融合凸显乘法效应
8
经济纵横
2016.8.31 星期三
图文：辣椒丰收
湖北日报讯 昨日，襄阳市樊城区牛首镇熊集村农民采摘辣椒。精准扶贫工作中，樊城通过办点示范，鼓励成立蔬菜合作社，带动郊区菜农规模化生产，今年的辣椒平均每亩可为农民增收1500元。（记者刘曙松 视界网王炜豪 卫星宇 摄）