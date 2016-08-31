2018年光谷将集聚创投机构800家三峡机场开通宜昌温州航线图文：圣伟屹公司激活十堰汽配产业潜力图文：辣椒丰收“硅谷精神之父”将来汉发布新预言农村一二三产业融合凸显乘法效应
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 第8版 经济纵横
·2018年光谷将集聚创投机构800家
·三峡机场开通宜昌温州航线
·图文：圣伟屹公司激活十堰汽配产业潜力
·图文：辣椒丰收
·“硅谷精神之父”将来汉发布新预言
·农村一二三产业融合凸显乘法效应
湖北日报电子版
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8 经济纵横 2016.8.31 星期三
图文：辣椒丰收
    湖北日报讯 昨日，襄阳市樊城区牛首镇熊集村农民采摘辣椒。精准扶贫工作中，樊城通过办点示范，鼓励成立蔬菜合作社，带动郊区菜农规模化生产，今年的辣椒平均每亩可为农民增收1500元。（记者刘曙松 视界网王炜豪 卫星宇 摄）


   
　