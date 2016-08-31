查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济纵横 ·2018年光谷将集聚创投机构800家 ·三峡机场开通宜昌温州航线 ·图文：圣伟屹公司激活十堰汽配产业潜力 ·图文：辣椒丰收 ·“硅谷精神之父”将来汉发布新预言 ·农村一二三产业融合凸显乘法效应 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 2018年光谷将集聚创投机构8 · 三峡机场开通宜昌温州航线 · 图文：圣伟屹公司激活十堰汽配产 · 图文：辣椒丰收 · “硅谷精神之父”将来汉发布新预 · 农村一二三产业融合凸显乘法效应 8 经济纵横 2016.8.31 星期三 i5智能工厂助力 图文：圣伟屹公司激活十堰汽配产业潜力 湖北日报讯 图为：6月25日，圣伟屹公司的智能工厂正式投产。

图为：沈阳机床i5M8五轴联动加工中心。



告别了传统机械企业的车、削、锉、钻、铣的加工设备，借助于智能机床的无线互联功能，管理者利用电子大屏幕、手机等终端实时查看、管理每台数控机床的生产运行。

工人们利用i5智能化人机交互系统轻松操作机床，有序地加工出一件件轴承、模具壳体等汽车零部件产品。

这是在十堰市圣伟屹公司建成投产的智能化工厂看到的生产场景。



落子十堰 助推智能升级



6月25日，在鄂西北大山深处，由沈阳机床集团在湖北省十堰市孵化建设的圣伟屹智能制造有限公司（以下简称：圣伟屹）智能工厂投产。

这是湖北汽配行业建立的首批智能工厂之一，来自沈阳机床集团的i5战略正在帮助圣伟屹大幅提高生产效率和产品竞争力，用“智能工厂整体解决方案”开启该公司制造模式重构升级，帮助其成为鄂西北地区该产业新生态的领军者。

沈阳机床集团为圣伟屹提供的是“互联网+”全生命周期服务，除智能工厂外，还在十堰打造了i5智能制造体验中心。这一模式被称为“前店后厂”模式。

通过该中心的体验式营销，可以看到i5智能战略如何全方位对接技术工人的创业梦想，如何为用户提供优质高效的加工工艺、配套工装夹具和刀具量检具、专机与机器人、自动化集成、旧机置换、大修改造等服务。

圣伟屹是国内首家享受沈阳机床集团“互联网+”全生命周期服务的企业，其智能工厂采用装备服务5S标杆模式。

“智能的加工体验，卓越的远程操控，圣伟屹这座智能工厂的搭建，是以最前沿的理念带来制造模式的升级，打造产业链的全生命周期服务。同时，这也是探索由十堰制造向十堰智造转型升级的新路径。”十堰市经信委有关负责人表示。



质量过硬 抢占市场先机



圣伟屹智能工厂投产运行两个月至今，凭借先进的制造能力和服务优势，公司接到了50多个品种的汽车配套产品新订单，合同总额上亿元。

随着十堰新能源汽车产业的蓬勃发展，i5智能工厂的先进加工模式帮助下，圣伟屹走上了配套新能源汽车发展的快车道。

今年7月，圣伟屹成为十堰新能源汽车产业联盟的理事单位，并为东风汽车公司及当地新能源汽车企业配套生产精密零部件，参与东风新能源汽车部分零部件产品试制。次月，圣伟屹将使用i5智能机床加工出来的零部件产品交给东风汽车公司检测，产品精度完全符合东风汽车公司的技术标准，大大超过了东风汽车公司的预期。

在与同行业其他企业产品进行比较之后，东风汽车公司52厂工程师张宏伟评价说：“我们模具的精加工工件切削量小、精度要求高、加工时间长，一些地方企业使用普通设备加工出的效果无法满足我们的要求。而圣伟屹智能工厂使用i5智能机床进行加工，效率高、产品精度好，加工出的模具就是我们需要的。i5智能机床果然名不虚传，加工效率比其他同类型设备至少提升20%以上。”

据悉，东风汽车公司的一批新能源汽车产品即将投产，并与圣伟屹开始建立长期合作关系。目前，具体的合作方案正在进一步洽谈中。

过去，十堰东石力新能源科技有限公司生产电动车的变速装置时齿轮都需要从日本进口。现在，该公司与圣伟屹合作，生产的新产品已进入检测试验阶段。



依托i5广开合作源路



圣伟屹的智能工厂总投资3000多万元，由沈阳机床集团、ABB机器人系统集成商等四方联合打造，仅用短短半年就实现投产。

自智能工厂投产以来，十堰市当地已经有包括十堰高明精密机械有限公司等三家企业与圣伟屹建立了设备租赁关系，总共租赁了9台i5智能机床，用来承接当地汽车企业零部件的配套订单。

“i5智能工厂整合了上下游产业链，通过这个平台，我们可以准确地挑选到适合自己的产品及服务。”十堰高明精密机械有限公司总经理赵放军说。

如今，十堰越来越多的中小企业感受到了i5智能机床的独特之处。

“我们将在沈阳机床集团的支持下，开展i5智能机床营销服务、智能制造、创业平台三大业务。”圣伟屹董事长郑建伟介绍说，“通过i5智能工厂这个公共的加工平台为自主创业型和中小型企业客户提供委托、融资、租赁等多种服务，使客户以更低的投入获取具有质量保障的生产资源……”

在圣伟屹的长期规划里，其i5智能工厂将以全新的业态模式带动十堰地区的智能制造产业升级，撬动汽车行业大市场。（撰文：黄超）





