2018年光谷将集聚创投机构800家三峡机场开通宜昌温州航线图文：圣伟屹公司激活十堰汽配产业潜力图文：辣椒丰收“硅谷精神之父”将来汉发布新预言农村一二三产业融合凸显乘法效应
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 第8版 经济纵横
·2018年光谷将集聚创投机构800家
·三峡机场开通宜昌温州航线
·图文：圣伟屹公司激活十堰汽配产业潜力
·图文：辣椒丰收
·“硅谷精神之父”将来汉发布新预言
·农村一二三产业融合凸显乘法效应
湖北日报电子版
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8 经济纵横 2016.8.31 星期三
三峡机场开通宜昌温州航线
    湖北日报讯  （记者吴擒虎、通讯员李洋）昨从三峡机场获悉，9月7日起，三峡机场将开通宜昌至—温州航班，进一步搭建起宜昌与江浙地区便捷的空中桥梁，促进两地经贸往来。
    据了解，宜昌—温州航班由陕西航空公司长安航空执行，班期为每周一、三、五、七，机型为波音737-800，座位数186个。另外，长安航空还加密了宜昌—西安往返航班。


   
　