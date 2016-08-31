查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济纵横 ·2018年光谷将集聚创投机构800家 ·三峡机场开通宜昌温州航线 ·图文：圣伟屹公司激活十堰汽配产业潜力 ·图文：辣椒丰收 ·“硅谷精神之父”将来汉发布新预言 ·农村一二三产业融合凸显乘法效应 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 2018年光谷将集聚创投机构8 · 三峡机场开通宜昌温州航线 · 图文：圣伟屹公司激活十堰汽配产 · 图文：辣椒丰收 · “硅谷精神之父”将来汉发布新预 · 农村一二三产业融合凸显乘法效应 8 经济纵横 2016.8.31 星期三 三峡机场开通宜昌温州航线 湖北日报讯 （记者吴擒虎、通讯员李洋）昨从三峡机场获悉，9月7日起，三峡机场将开通宜昌至—温州航班，进一步搭建起宜昌与江浙地区便捷的空中桥梁，促进两地经贸往来。

据了解，宜昌—温州航班由陕西航空公司长安航空执行，班期为每周一、三、五、七，机型为波音737-800，座位数186个。另外，长安航空还加密了宜昌—西安往返航班。





