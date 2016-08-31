查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济纵横 ·2018年光谷将集聚创投机构800家 ·三峡机场开通宜昌温州航线 ·图文：圣伟屹公司激活十堰汽配产业潜力 ·图文：辣椒丰收 ·“硅谷精神之父”将来汉发布新预言 ·农村一二三产业融合凸显乘法效应 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 2018年光谷将集聚创投机构8 · 三峡机场开通宜昌温州航线 · 图文：圣伟屹公司激活十堰汽配产 · 图文：辣椒丰收 · “硅谷精神之父”将来汉发布新预 · 农村一二三产业融合凸显乘法效应 8 经济纵横 2016.8.31 星期三 创建“双创”示范基地 打造特色产业集群 2018年光谷将集聚创投机构800家 湖北日报讯 （记者廖志慧、通讯员周星）昨日，省发改委、武汉市发改委、武汉东湖新技术开发区管委会在光谷召开专题新闻发布会，正式启动双创示范基地建设。计划通过三年建设，形成一批双创聚集区，建成若干具有影响力的“创谷”基地，建立与双创发展需求相适应的政策扶持体系，成为体制机制改革先行区、创业创新生态样板区和战略性新兴产业的发源地。

今年5月8日，武汉东湖新技术开发区被列入全国首批17家区域双创示范基地名单。目前，《湖北省武汉东湖新技术开发区“双创”示范基地建设工作方案》已通过国家发改委组织的专家论证，经省政府审议通过，正在国家发改委备案。

按照工作方案，示范基地建设将坚持一个主线，聚焦四大产业，实施六大工程。一个主线，即坚持打造创业创新生态；四大产业，强化“光联万物”产业特色，聚焦光电子信息、生物与健康、智能制造、数字创意四大优势特色领域创业；六大工程，即加快建设双创载体、提升双创服务能力、强化科技金融支撑、推动双创人才汇聚、推进全球开放链接、塑造双创品牌文化。

据悉，创建工作将力争在2018年得新突破，将建成“创谷”基地3个、孵化器80家、众创空间100家，集聚创投机构800家，管理资金规模达到600亿元。在光通信、激光、北斗、医疗器械等领域，形成若干拥有技术主导权和国际话语权的特色产业集群。



链接



初创企业可领“创新券”，成果转化“谁创新谁受益”——

光谷未来三年这样建



记者廖志慧 通讯员周星



建设有全球影响力的创新创业中心、打造享誉世界的“光谷”，东湖高新区离这一目标又靠近了一步。

按照“政府引导、社会参与，市场主导、放活主体，问题导向、先行先试，搭建平台、创新模式”的建设原则，东湖高新区将构建具有光谷特色的创业创新扶持体系，建设技术自由转化、人才自由流动、资本自由融通的创新港，探索实施新经济的有效路径。



六大重点工程，营造创业创新生态



围绕六大工程，一系列重点工程将陆续启动。

围绕加快建设双创载体，将实施“川字型”创业创新集聚带建设工程、“创谷”建设工程、环高校众创圈建设工程、新型研发机构众创圈建设工程、大企业众创空间建设工程。

围绕提升双创服务能力，将实施光谷线上双创服务平台搭建工程、众创空间服务水平提升工程、“四众”创新服务平台建设工程、公共技术平台开放共享工程、科技中介服务培育工程、双创培训展示平台建设工程。

围绕强化科技金融支撑，将实施“天使光谷”建设工程、科技金融产品和服务创新工程、资本市场融资促进工程、科技金融业态创新工程。

推动双创人才汇聚，将重点实施科研人员创业扶持工程、大学生创业扶持工程、高端人才创业扶持工程、大企业员工创业扶持工程。

推进全球开放链接，将重点实施“双谷”双创合作工程、国际化双创载体建设工程、国际化双创服务中心建设工程、国际化生活环境优化工程。

塑造双创品牌文化，将重点实施光谷双创文化地标建设工程、双创活动推进工程、双创品牌文化推广工程、双创产品和服务示范应用工程。



突破政策障碍，让要素欢快流动



示范基地的建设，将在体制机制创新上给予更多突破性政策。

国家资金的支持方向，主要适用于工作方案提出的重点工程。与这些工程相关的机构、企业都将获得政府支持。

财政支持资金，从“补建设”向“补运营”转变。

去年，东湖高新区探索发行科技创新券，领券企业可以去采购财务、法律、检验检测、知识产权、商标等研发服务，目前已发放1亿元。创新券的支持力度和使用范围还将扩大，比如说，将初创企业向双创服务机构购买的所有服务纳入使用范围，降低创业企业运营成本。

此外，示范基地建设中，还将探索拨改投、拨改贷等财政资金有偿使用方式，建立重点项目无偿资助、重大项目贷款贴息、众创空间运营补贴、创业服务机构绩效奖励、创业投资引导基金配套、双创服务政府采购等相结合的全方位资金支持方式。

创新体制机制，永无止境。

科技成果转化体制机制创新，是示范基地建设的特色，也是重中之重。深化武汉大学、华中科技大学等部属高校职务科技成果使用、处置、收益权改革试点，在湖北大学、江汉大学等省属高校探索实行科技成果转化备案制，建立“谁创新、谁受益，谁转化、谁负责”的创新激励机制。

“示范基地建设的突破口就在于改革。”省发改委高技术处处长蔡铂表示，把破除阻碍创新创业发展的突出矛盾和关键问题作为出发点，突破制度障碍，开展政策创新试点，营造有利于创业创新的政策扶持体系，引导全社会形成推动双创的“大合唱”和“接力跑”。





