查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·多些优良环境的培育者 ·环保“费改税”释放税法改革积极信号 ·广告 ·大悟墨关风电场特许经营权项目招标公告 ·图文：处罚与“鼓励” ·湖北南漳富湾风电场项目法人政府特许经营权招标公告 ·湖北钟祥红花堰风力发电项目法人政府特许经营权招标公告 ·防止“带病提拔”重在“敢唱黑脸” ·微评 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 多些优良环境的培育者 · 环保“费改税”释放税法改革积极 · 广告 · 大悟墨关风电场特许经营权项目招 · 图文：处罚与“鼓励” · 湖北南漳富湾风电场项目法人政府 · 湖北钟祥红花堰风力发电项目法人 · 防止“带病提拔”重在“敢唱黑脸 · 微评 7 评论 2016.8.31 星期三 微评 湖北日报讯 老掉牙的不仅是磁带



开学发新书，拿到的教材配套音频又是几盒磁带。“平板电脑都更新好几代了，谁家还留着录音机呢？”开学前夕，一些家长对学校发放配套磁带的做法有些疑惑。（8月30日《宁波晚报》）

读者郭元鹏：在电脑已经普及的年代，教材配光盘还是配磁带，多数家庭的选择无疑是很明确的。播放设备已经更新换代了，还只选择“老古董”的磁带做配套，显然已经不合时宜。一般情况下，出版社在出版教材的时候，音频资料有两种，一种是光盘，一种是磁带，选择权在学校。考虑地区发展不平衡，就更需要让家长和学生依据自己的情况决定，而不是学校代劳。磁带的好处再多，也应该考虑不同家庭的不同需求，只有把选择权交出去，才能让“教材配磁带”实现悦耳动听。



公共自行车要便民更要可持续



“想加入绿色出行行列也太难了，办张公租自行车卡就得熬夜刷网页。”8月29日，网上有不少人吐槽北京通州公共自行车办卡难。有网友调侃，办通州公租自行车卡就像购车摇号一样。（8月30日《新京报》）

读者汪昌莲：相比硬件投入，人们更该关注的是，政府投入巨资建起的公共自行车服务体系，能否正常运营，并实现可持续发展。如果后续管理不善，服务缺位，政府投入再多的资金，公共自行车也会“掉链子”。换言之，不是投入了大量公共自行车，就表明此项举措可以一蹴而就了，若想公共自行车能够顺利步入绿色出行轨道，成为城市公共交通的有力补充，尚有许多工作要做。





