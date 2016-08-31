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湖北日报电子版
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7 评论 2016.8.31 星期三
防止“带病提拔”重在“敢唱黑脸”
    湖北日报讯 何勇

    近日，中共中央办公厅印发了《关于防止干部“带病提拔”的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻执行。该《意见》的出台，进一步扎紧了务实管用的制度“笼子”，并把关口向前推移，从源头上阻断“带病干部”的晋升通道，很有操作性。
    在这个《意见》的标题中，有两个字最起眼，那就是“带病”二字。“带病”的干部，说白了就是“问题”干部。对于“问题”二字有关的人和事，很多人都选择“睁一只眼闭一只眼”，不敢“唱黑脸”，怕得罪人、怕伤了感情、怕丢了选票等。比如对于有问题的人和事，有的选择不言语，能过去就让他过去；有的选择大化小，轻描淡写；有的选择顾左右而言他，有意回避，等等，最终导致大问题出现。现在一些“带病提拔”干部，就是这样产生的。
    中央办公厅此次出台的这个《意见》，主要就是坚持“问题”导向，把“黑脸唱到底”。比如首先分别明确了党委书记、组织部和纪委的责任，说得一清二楚，“逼着”关键人员去“唱黑脸”；比如要求注重日常经常了解干部、研判干部，加强动议时的审查等等，就是全方位“扫描”干部，查找问题线索，这也是“唱黑脸”的做法，不管熟不熟、你是谁，“扫描”了再说；还比如发现问题干部，严肃处理、追究责任，更是“唱黑脸”，毫不留情。
    中央要求各地结合实际认真贯彻执行《意见》，这也是要求各地要“唱好黑脸”，因你不唱好“黑脸”，带病提拔干部之后，你上面的组织和人员就会来“唱黑脸”，追究你的责任。因此相关单位和人员，必须敢于站出来，敢于“唱黑脸”，不论亲朋好友，也不论情况多么熟悉，都拉出来全方位“扫描”，看看党性、能力、作风等有没有问题；要抗得住压力，敢于说真话，有问题的干部坚决提出异议；要下得了“狠手”，对于问题干部一律不用，防止“带病提拔”。
    当然要唱好“黑脸”并不容易，前提在结合实际，细化出台落实《意见》方案，确实可操作、好执行；关键在敢于担当，敢为优秀干部说话，也敢对“带病”干部说不，永远站在公道正派的生命线上；核心在依条依规，严格按照新出台的《意见》开展工作，一个程序一个程序的走，确保关键环节做实，真正让“带病”干部无处遁形。


   
　