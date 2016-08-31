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湖北日报电子版
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7 评论 2016.8.31 星期三
多些优良环境的培育者
——三谈拓展工匠精神的时代内涵
    湖北日报讯 本报评论员 李思辉

    一提“工匠精神”，人们就想到德国、日本，实际上中国也曾盛产“工匠精神”。历史上，我们的丝绸、瓷器、茶叶、漆器、金银器、壁纸等产品，也曾令世界无比羡慕和叹服。可以说，中国曾是世界上最大的匠品出口之国、匠人层出之国之一。
    改革开放初期，我们产品市场还处于“短缺时代”，人们对产品数量和规模的关注，远远高于对产品结构和质量的关注。今天，我们的产品供应已出现过剩，世界经济竞争也早已变成品质和品牌的竞争，这样的形势下，必须通过供给侧改革，改善产品供给结构，提高质量与效率。这个“由粗到精”、转型升级的过程，也是一个呼唤“工匠精神”回归的过程。
    “工匠精神”的回归，不是喊两嗓子就能实现的，它需要不断进行培育和涵养。思想是行动的先导，培育工匠精神重在转变观念。“学而优则仕”“劳力者治于人，劳心者治人”等传统思想观念，理当顺应时代而变；现实生活中，重管理轻技术、重学历轻技能的错误认识，需要加以彻底扭转。在德国、澳大利亚等国，技师的工资普遍比本科毕业生、甚至比大学教师的工资还要高，接受职业教育的孩子同样是“家族的骄傲”，这值得我们反思。提高技能型人才待遇，提升其社会认可度，不断完善高技能人才培养体系等等，都是培育大国工匠的应然之举。
    培育工匠精神，还需营造“匠心文化”。工匠精神既指向精益求精的职业精神，也关乎一个国家的工业文明。今天，我们要“推动中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，中国产品向中国品牌转变”，关键是提升人的创造力和专注性。一个重要的着力点，就是在全社会营造和确立一种推崇工匠精神、践行工匠精神的“匠心文化”。不论从事哪个行业，都应干一行、爱一行、专一行、精一行，不仅从工作责任上形成职业自豪，还要在价值取向上追求“匠心价值”。就像那些民间的“九佬十八匠”，毕生秉持一种从容淡泊、精益求精、永不放弃的“匠心”。
    应该看到，德国、日本也曾经历过粗放制造的阶段，但德国通过“法律、标准、质量认证”三位一体的质量管理体系，完成了蜕变；日本在上世纪60年代实施“质量救国”战略，促使日本制造打开了欧美和全球市场。可见，培育“工匠精神”的过程，也是一个强国富民的过程。这启示我们，建构崇尚品质、崇尚工匠精神的体制机制、法律法规和文化氛围，展现创新引领、追求卓越的时代精神，我们这片古老而神奇的土地上，必会再现匠人、品牌、百年老店层出的盛况，这种回归的过程，与复兴之路同频。


 
　