查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·图文：让世界经济之水活起来 ·中沙高委会首次会议举行 ·严厉谴责极端暴力行径 ·楼阳生任山西省代省长 ·法律应当有所作为 ·美印签署军事后勤支持协定 ·罗塞夫就弹劾案做最后辩护 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：让世界经济之水活起来 · 中沙高委会首次会议举行 · 严厉谴责极端暴力行径 · 楼阳生任山西省代省长 · 法律应当有所作为 · 美印签署军事后勤支持协定 · 罗塞夫就弹劾案做最后辩护 6 时事 2016.8.31 星期三 美印签署军事后勤支持协定 允许使用对方军事基地后勤作业 湖北日报讯 据新华社电 美国和印度两国国防部29日在华盛顿正式签署了《后勤交流备忘录协定》，允许两国军方使用对方的军事基地进行后勤作业。

根据这一协定，美印两军在今后能使用对方的海陆空基地进行补给、维修和休整等后勤作业。

美国国防部长卡特和到访的印度国防部长帕里卡尔当天在联合新闻发布会上对协定签署表示欢迎，并称此举有利于两军在举行联合军事演习等行动时更有效地开展后勤工作。但双方同时强调，这并不意味着美军将会驻扎在印度。

美国国防部最初在2004年向印度国防部提议两军相互提供军事后勤支持，双方在今年4月就该协定在原则上达成一致意见。





